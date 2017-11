Lítačka místo klíčů pro žáky. „Radši zamykáme,“ tvrdí školy

Lítačka v budoucnu nebude sloužit jen jako karta pro jízdu MHD. Pražští radní z ní chtějí udělat nezbytnou součást vybavení každého žáka základní školy. Jako vstupní kartu do budovy školy ji začnou příští rok v ­rámci zkušebního projektu používat žáci na Základní škole Otokara Chlupa v Praze 13. K nim se postupně přidá dalších sedm pražských základek.



Do základek Školy budou moci Lítačku pořizovat hromadně. Žákům vybraných základek bude v budoucnu stačit přinést z domova žádost vyplněnou rodičem a karta jim bude vydána.

V současné době lze Lítačku pořídit ve Škodově paláci nebo prostřednictvím infocenter dopravního podniku a webu. Pro rodiče školních dětí může být tato možnost pořízení zdlouhavá. Lítačku si za rok ostrého provozu pořídilo zhruba 258 tisíc lidí.

„Systém Lítačky je v současné době upravován tak, aby bylo možné jeho čip využívat ve školách, které už mají nějaký svůj systém. O zařazení do systému musí škola požádat sama a může si na kartu nahrát libovolnou funkci, kterou dnes využívá nebo je pro ni potřebná,“ vysvětluje pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Náklady na jednu testovací školu vyjdou Prahu na 125 tisíc korun. Děti si budou moci o karty, které budou do patnácti let zdarma, také zažádat a vyzvednout si je přímo ve školách. Podle Michala Fišera, ředitele Operátora ICT, který má přípravu projektu na starost, plán vychází také z podnětů samotných škol. Pro ně bude projekt podle něj výhodný i­ proto, že děti budou moci kartu využívat nejen pro vstup do budovy či učeben, ale také při výdeji obědů či v bufetu. „Oproti současným kartám, které jsou ve školách vydávány, nabídne Lítačka vyšší stupeň bezpečnosti, a tím daleko menší možnost zneužití,“ vysvětlil Fišer.

Deník Metro oslovil několik základních škol s dotazem, zda si vstupní systém na Lítačky dovedou představit i­ u vchodových dveří své budovy. Většina oslovených zástupců škol je však spokojena s ­tím, jak je u nich bezpečnost nastavena nyní.

„Na úrovni základní školy není třeba čipový systém pro mladší žáky. Je také velkou otázkou, zda by Lítačka byla kompatibilní se stávajícími čtečkami. U nás máme dveře trvale zamčené, otevírají se čipy, které mají žáci od čtvrtého ročníku výše a rodiče žáků. Také ne všichni žáci mají Lítačky, nejsou pro děti do deseti let třeba,“ říká zástupce ředitele Základní školy Londýnská v Praze 2 Václav Nádvorník.

Podle ředitele Základní školy náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 Miroslava Šoukala se to u nich na Vinohradech řeší pěkně postaru. Zaměstnanci školy chodí dveře pravidelně zamykat a odemykat ručně. Aby si žáci v budoucnu sami otevírali dveře Lítačkami, je podle něj nerealizovatelné, a to i kdyby škola zájem měla. „Turnikety nelze zavést. Dveře ve vestibulu jsou památkově chráněné. Bezpečnost je zajištěna personálně. Z uskutečněných kontrol vyplynulo, že je systém nastaven správně,“ doplňuje Šoukal.