Lítačku, nebo Opencard? Roční kupon platí na obou

Pokud vaše červená kartička skončí v průběhu roku, je možné si zbytek ročního kuponu nahrát na novou zelenou Lítačku. Stačí ji vložit do validátoru.

Nejste-li si jisti datem platnosti své Opencard (údaj na kartě může být nečitelný nebo se její platnost prodlužovala), snadno je zjistíte na stránkách www.litacka.cz nebo v kterémkoli validátoru ve stanicích metra. Zařízení je stejné pro Lítačku i Opencard.

Podle Landlové je při přechodu z Opencard na Lítačku důležité nenechat to na poslední chvíli. Dva měsíce před koncem platnosti Opencard a měsíc po konci platnosti si ji můžete vyměnit za Lítačku. A to buď on-line na webu, nebo osobně na pobočkách (třeba ve Škodově paláci). „Pokud to stihnete ve výše zmiňované lhůtě a necháte si ji doručit poštou, budete mít novou Lítačku zcela zdarma,“ dodává Landlová.

Roční kupon si samozřejmě můžete za stejnou cenu koupit i jako papírový kupon a dát si ho do své staré tramvajenky.

Městská společnost Operátor ICT připravuje i další řešení, možnost nahrát si kupon na platební kartu nebo třeba do mobilu. Tohle řešení by ale mělo být k dispozici až příští rok.