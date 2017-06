Malůvky na fasádě. Při účasti v programu je vyčistí radnice

Kdo je sprejer ● Vzorový pražský sprejer je sedmnáctiletý student. ● Podle průzkumu Prahy 6, který si dala radnice vypracovat loni, má průměrný sprejer 17 let, je to středoškolák a vyrůstá v normálním rodinném zázemí. ● Z průzkumu dále vyplynulo, že pachatelé nad dvacet let se už téměř nevyskytují a jejich počet rapidně klesá. Nejnižší zaznamenaná věková hranice je pouhých jedenáct let. ● Nepotvrdil se rozšířený názor, že inteligence pachatelů graffiti je velice nízká. Vzorový sprejer je studentem střední školy. Rovněž sociální zázemí není nijak rozhodující a rozhodně se nedá říci, že viníci pocházejí převážně z neúplných nebo rozvrácených rodin.