Malý orangutánek v ústecké zoo uhynul

Po celou dobu odchov probíhal standardně, ale v sobotu bylo návštěvníky zoo hlášeno, že je mládě malátné a že se ani samo matky nedrží. Chovatelé okamžitě provedli vizuální kontrolu, poté pavilon uzavřeli, samici oddělili do zázemí a mládě se jim podařilo vyndat ven. Byl okamžitě přivolán veterinární lékař, ale bohužel konstatoval, že je mládě již mrtvé,“ uvedla mluvčí zoo Věra Vrabcová.



Na první pohled nebyly vidět žádné známky poranění či jiný problém, který by k úhynu vedl, proto bylo mládě posláno na pitvu do Státního veterinárního ústavu. Bude trvat několik dní, než přijdou výsledky a závěry pitvy. Neúspěch mrzí o to víc, že každé mládě orangutanů je velice cenné, navíc v případě ústecké zoo oba rodiče pocházejí z volné přírody. Jejich potomci jsou proto geneticky cenní pro evropskou populaci orangutanů bornejských chovaných v lidské péči.

Jen připomeňme, že uhynulá samička byla jejich pátým mládětem, které se jim od roku 1998, devět let po jejich příchodu do ústecké zoo, narodilo. Zplodili tři samičky a dva samce, oba jsou již v jiných evropských zoologických zahradách. Samec Ámos (narozený v roce 2000) našel svůj domov v holandské Zoo Apeldoorn a narodila se mu již tři mláďata, samec Budi (narozený v roce 2007) pobývá v německé Zoo Kolín nad Rýnem. Prvorozená Raja (narozená 1998) uhynula v jednom roce života v důsledku náhlé infekce, v pořadí čtvrtá Cantik (narozená v roce 2011) je dosud pohromadě se svými rodiči.

Nepříjemnou ztrátu proto vyvažuje velká naděje, že se zoo v budoucnu dočká dalšího mláděte. Zoo zároveň v loňském roce mohla díky financování poskytnutém svým zřizovatelem – statutárním městem Ústí nad Labem – obnovit již v minulosti započaté práce na projektové přípravě nového pavilonu v horní části zoo.