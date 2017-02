Maminky se mohou těšit na „rychlé peníze“

Otcovská ještě neplatí Ačkoli je otcovská zatím pouze návrhem, lidé o ní již na úřadech žádají.



Norma, která by mohla vstoupit v platnost ještě letos, přitom zatím nebyla schválena zákonodárci.



Podle návrhu novely by si otcové mohli po narození potomka v šestinedělí vybrat týden placeného volna. Dostávali by 70 procent základu svého příjmu.



Vrátit se dřív do práce teď budou moci matky po porodu, aniž by přišly o sumu, na kterou mají nárok. Tedy o 220 tisíc korun.

„U rodičovského příspěvku dnes existuje omezená rychlost čerpání, my zavádíme novou možnost pro ty, kdo o ni mají zájem. Pomůže rodičům, kteří se chtějí co nejdříve vrátit do práce,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.



Podle návrhu bude minimální doba, za kterou by mohl být rodičovský příspěvek vyčerpán, nově jen šest měsíců. Dnes jsou to dva roky. Čerpání bude ale mít i dále svá pravidla. Výše měsíčního rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent hrubého měsíčního výdělku rodiče. Například – kdo vydělával průměrný český plat, tedy 27 tisíc hrubého, bude moci celkovou sumu vyčerpat nejrychleji během 12 měsíců. Měsíčně pak bude mít nárok na 21 tisíc. Nejvýše by pak matky mohly čerpat měsíčně necelých 33 tisíc korun. Tato varianta se ale týká spíše jen matek s nadprůměrnými příjmy.

Novela ale myslí i na rodiny s nízkými příjmy, nezaměstnané, studenty či na podnikatelky, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění. Dosud totiž platí, že matky, které pojištění neplatily, mohly rodičovskou čerpat jen podle předem daného scénáře. Konkrétně 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. To se ale změní.

„Nově budou moci matky, které si neplatily nemocenské pojištění, čerpání rodičovské regulovat podle potřeby s měsíčním stropem 7600 korun,“ vysvětluje Petr Sýkora, předseda Asociace neúplných rodin.

V současnosti je čerpání rodičovského příspěvku pomalejší. I při té nejrychlejší variantě trvá čerpání do dvou let věku dítěte a matka dostává maximálně 11 500 korun. Pokud rodič zvolí tu nejpomalejší variantu, tak bude do 21 měsíců věku dítěte brát 7600 korun a potom až do jeho čtyř let budete dostávat 3800 korun.

Poslanci by se novelou měli zabývat na nejbližší schůzi. Návrh byl na programu už na minulé. Nakonec se na něj nedostalo.