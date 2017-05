Vlna omezení se prožene Prahou s maratonem

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním maratonu. Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu,“ říká Václav Skřivánek, ředitel závodu.



Dopravu bude během neděle řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 8 do 16 hodin bude postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky. Mimo tento čas je běžný dopravní režim (výjimku tvoří ulice Pařížská, Ovocný trh, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí).

Pražský maraton: nová část trasy a řada uzavírek

Pravidelní účastníci si letos mohou všimnout drobné změny na trase, kdy se u Tančícího domu přeběhne most Legií a dav běžců se do Podolí vrátí po Palackého mostě, po kterém poběží i zpět na smíchovskou část trasy, kam se na Strakonické díky změnám posunula i otočka. Běžci si tak mohou užít další dva přeběhy mostů navíc, i to svým dílem přispívá k atraktivitě trasy.



Omezení parkování v ulicích bude už od soboty. Vozidla zaparkovaná ve vyhrazených lokalitách budou z důvodu zachování bezpečnosti závodu odtažena. Pokud se tak stane, na webu http://sshmp.cz zjistíte po zadání registrační značky, na jakém odtahovém parkovišti se nachází.

S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučují pořadatelé v centru města využívat hlavně linek metra. Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz a na infolince dopravního podniku na čísle 296 191 817. Bezplatná dopravně-informační linka na čísle 800 165 102 je k dispozici do soboty od 9 do 18 hodin, v den závodu volejte linky: 800 100 991 a 800 165 102.

Všechny informace o dopravním omezení najdete také na: www.runczech.com/cs, nebo si stáhněte aplikaci Waze.