Maturita počká, nejdřív přijímačky na vysokou

Maturitní zkoušky probíhají od 16. května do 6. června. Na ně navazují přijímačky na vysoké školy. Většina univerzit je směřuje do období, kdy mají uchazeči zkoušky z dospělosti už za sebou.



Brněnská Masarykova univerzita se letos rozhodla k zásadní revoluci. Přijímací řízení na své fakulty přesune už do časného jara – na duben, konkrétně na 21. a 22. dubna. Téměř měsíc před termínem státních maturit. Co k tomuto kroku brněnské akademiky vedlo?

Repetenti 10 221

Podle mluvčí brněnské univerzity Terezy Fajtové by člověk, který už byl přijat na vysokou, měl bez problémů projít také maturitou. Letos uspělo u státních maturit 51 650 studentů, ovšem více než deset tisíc je muselo opakovat na podzim.



„Děláme si dlouhodobě průzkumy týkající se přijímaček,“ uvedla pro deník Metro mluvčí univerzity Tereza Fajtová. „Sledujeme také to, kdy si lidé přihlášky podávají, a následně zjišťujeme u těch, kteří byli přijati, co by jim nejvíc vyhovovalo, co může usnadnit život těm, kteří se budou hlásit příště.“



Ze zkoumání vyšlo, že pro studenty brněnské univerzity byly termíny maturit a hned po nich přijímacích pohovorů na vysokou školu příliš brzo po sobě. „Proto jsme se rozhodli stanovit nové termíny na duben,“ říká Fajtová.



Ostatní univerzity v Česku termíny měnit nebudou. Jak řekl deníku Metro Václav Hájek, vedoucí oddělení pro styk s veřejností Univerzity Karlovy, žádná ze sedmnácti fakult nejstarší české univerzity své obvyklé časy přijímacích pohovorů v květnu a červnu nezmění. Na dřívější termíny vysokoškolských přijímacích pohovorů už v dubnu se nedívá s pochopením například ředitel pražského gymnázia Přípotoční Roman Vlček. „Nepřineslo by to nic nového, navíc se obávám, že bychom jako pedagogové ztratili možnost, jak studenty motivovat k tomu, aby se na maturitu připravovali co nejlépe,“ komentoval novinku Masarykovy univerzity Brno ředitel známé pražské střední školy.