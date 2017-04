Městská část Praha 10 přispěje dětem na obědy ve školních jídelnách

„Jako radní pro školství a otec tří dětí samozřejmě sleduji kvalitu jídla ve školách. Myslím, že je v zájmu všech dopřát dětem kvalitní a chutné jídlo, proto jsme se rozhodli z rozpočtu městské části přispět školním jídelnám, které si tak budou moci dovolit zařadit na lístky čerstvé ryby nebo častěji nabízet čerstvou zeleninu,“ říká radní Prahy 10 pro oblast školství Ondřej Počarovský.



Na jeden oběd ve školní jídelně mají kuchařky včetně DPH nyní 26 až 30 korun včetně (dle věkové kategorie strávníka), za tuto cenu musí nabídnout polévku, výběr ze dvou hlavních jídel, pití a některý z doplňků stravy.

„Snažíme se naše jídla neustále zkvalitňovat, ale zároveň neexistujeme ve vzduchoprázdnu, rostoucí ceny surovin se dotýkají hlavně nás. V tuto chvíli už začala být situace neudržitelná, abychom mohli zachovat, nebo dokonce zlepšovat kvalitu jídel, museli bychom navýšit stravné,“ říká Počarovský.

„Podpora, kterou ale Školní jídelny Praha 10 dostaly od městské části, nás tohoto dilematu pro tento rok doufáme zbavila,“ říká Jaroslav Vrtiška, ředitel příspěvkové organizace, která zajišťuje provoz ve třinácti školních jídelnách v Praze 10.

Městská část v přepočtu přispěje zhruba 2 korunami na jednu porci. Při 500 strávnících denně to vychází na celých 1000 korun na den. To se sice nezdá tolik, ale v objemu, ve kterém se obědy připravují, a s přihlédnutím k aktuální ceně jednoho oběda to už podle Jaroslava Vrtišky skutečně znamená rozdíl, který pomáhá situaci stabilizovat: „Mnoho lidí se domnívá, že máme na stravování našich dětí peněz více. To ale není pravda. Můžeme dle legislativy na nákup potravin za účelem výroby pokrmů používat pouze finanční prostředky strávníků, takzvané stravné, které platí strávníci nebo jejich rodiče, potažmo účelové dotace, když jsou. Žádné jiné finanční prostředky na tento účel použity být nemohou.

„Mým přáním je, aby děti nedostávaly jakékoli jídlo, které splní různé normy, ale zdravé jídlo, které jim bude chutnat. I zdravé potraviny nebo ryby se dají připravit tak, aby dětem chutnaly a nenesly si k nim odpor až do dospělosti. Proto městská část peníze na obědy vyčlenila,“ vysvětluje Počarovský.

Podle Jaroslava Vrtišky jídelny budou na své jídelníčky nyní zařazovat například jiné druhy ryb, pokud možno chlazených a čerstvých, které jsou chutnější, ale také dražší než zmrazené. „U potravin je to v našem prostředí vždy hledání kompromisů mezi dobrou cenou a dobrou kvalitou. Chceme vařit kvalitně, takže chceme vařit z čerstvého,“ uzavírá Vrtiška.