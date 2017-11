Metro. Áčko k letišti, céčko zas do Čakovic

„Ze závěrů studie by měl vyplynout odhad možných nákladů na toto řešení a rovněž časový odhad možné realizace. Závěry této studie budou sloužit jako podklad k rozhodnutí, zda tato varianta bude z naší strany nadále tou preferovanou,“ doplňuje k ­tomu pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Problém, jak zajistit k ruzyňskému letišti lepší dopravní spojení, řeší již delší dobu také pražský magistrát. Radní v minulosti pracovali s variantou prodloužení metra z ­Dejvické do Ruzyně. Původně měla trasa vést přes Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a odtud následně k letišti. Od této varianty se však ustoupilo a trasa z Veleslavína vede k motolské nemocnici.

Ve hře je i prodloužení trasy metra C ze stanice Letňany, což by zpřístupnilo také Čakovice. S návrhem přišla letos v březnu sama čakovická radnice. „Možnosti prodloužení trasy C do Čakovic a rovněž prodloužení áčka na východě Prahy, kde jsou velká sídliště v Hostivaři, Horních Měcholupech a Petrovicích, jejichž dopravní obslužnost není ideální, musíme v každém případě prověřit,“ dodává náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Správa železniční dopravní cesty také nyní připravuje modernizaci trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště. Chystá se i projektová dokumentace pro opravu části trati, a to mezi Veleslavínem a letištěm. V úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem má trať vést tunelem. Modernizace této trati z Masarykova nádraží do Kladna vyjde na 31 miliard korun.

Pokud by se Praha rozhodla metro prodloužit, musela by záměr zanést do svého strategického a metropolitního plánu a také do Zásad územního rozvoje a Projektu udržitelné mobility. Metro C do Letňan jezdí od roku 2008. Stanice bývala kritizována kvůli své poloze mimo zástavbu.