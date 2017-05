Metro je zatím čisté a bez samolepek

Dlouhých pět let se od poslední masivní kampaně daří pražskému dopravnímu podniku držet plochy dveří v soupravách metra čisté. celý článek

O urychlení stavebního řízení se v Česku mluví už řadu let. Třeba jen pro domek je potřeba řada povolení a razítek. To by měla změnit novela stavebního... celý článek