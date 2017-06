Metronome: Jsme hrdí, že vystoupí hvězda, jako je Sting

Co je nejtěžší na uspořádání vašeho festivalu?

To je docela těžká otázka, protože celkové přípravy trvají víceméně celý rok. Ale časově nejnáročnější a zároveň i ­složité, co se týče jednání a ­strategie, je sestavování programu. Je potřeba stále sledovat aktuální trendy, jak se vyvíjí preference mezinárodního trhu i domácího publika. Jednání s hlavními interprety trvají měsíce a například už teď víme, jaké hvězdy pojedou příští rok na turné, takže už přemýšlíme o ročníku 2018. Hodně náročné je také finanční zajištění festivalu, tedy jednání s partnery, bez kterých nelze takhle velký festival uspořádat, protože příjmy ze vstupného nestačí na pokrytí veškerých nákladů.

Na co jste nejvíc pyšní?

Nejvíce hrdí jsme na to, že se nám podařilo do programu festivalu získat Stinga, opravdovou hvězdu celosvětového formátu, a bude to jeho úplně první české vystoupení pod širým nebem! Navíc zahraje plný 90minutový koncert, který bude průřezem hitů Police, jeho sólovou kariérou i­výběrem z jeho aktuálního nového alba 57th & 9th. Jsme také velice rádi, že se nám daří bořit mýtus, že Praha nemůže mít svůj vlastní festival na evropské úrovni. Po několika neúspěšných pokusech v ­minulosti se nám podařilo loňským ročníkem ukázat, že to rozhodně jde! Snažíme se o­ zavedení trochu jiného typu festivalu, který velice dbá na kvalitu, a to po všech stránkách, jak ve službách a ­komfortu pro diváky, tak specifickou dramaturgií, která staví spíše na kvalitním výběru než na kvantitě.

Z čeho máte naopak strach?

Největší strach máme, aby se nám vydařilo počasí, to je totiž jediné, co nemůžete zařídit, vše ostatní se dá zorganizovat. V letošním roce jsme se při praktických přípravách intenzivně zaměřili na zvýšení komfortu a­ zkvalitnění služeb pro diváky. Postupně se revitalizuje celý areál, přidali jsme mnoho ploch na sezení a odpočinkových zón, navýšili jsme počet stánků a barů, aby se návštěvníci vyhnuli dlouhým frontám, a­ udělali jsme velký skok v ­kvalitě hygienického zázemí, o němž víme, že diváky na festivalech často trápí. Rádi bychom, aby z našeho festivalu návštěvníci neodcházeli zničení po hodinách stání ve špatně upraveném terénu bez možnosti odpočinku, ale užili si víkend plný kvalitní hudby a příjemně stráveného času.

Čím je váš festival specifický?

Nabízíme městský festival s plným komfortem a jako jediný festival vytvoříme před hlavním podiem amfiteátr s tribunami na sezení, který vytvoří neopakovatelnou atmosféru. Specifikem je i náš areál na holešovickém Výstavišti. Na jedné straně nabízí rozsáhlé zpevněné plochy a kryté haly, na druhé straně je to nádherný zelený park v jeho druhé části. Pro mimopražské návštěvníky jsme připravili bezplatné odstavné parkoviště a kyvadlovou dopravu. Dalším specifikem je program festivalu. Diváci mají během festival možnost stihnout všechny důležité koncerty, které jsou v nezkrácené podobě a jedinečné koncerty českých interpretů, které jinde neuslyšíte. Například Monkey Business se svými hosty letos zahrají poctu Goergi Michaelovi.

Jak se povedlo domluvit kempování ve Stromovce?

Díky tomu, že festivalový areál s parkem Stromovka bezprostředně sousedí, mají naši návštěvníci možnost zažít kempování v centru města na hranici s Královskou oborou. Kemp je navíc plně a ­komfortně zařízen, tak věříme, že to bude opravdu jedinečný zážitek. Kromě skvělých koncertů nabízíme i program mezi hudebními scénami, který jsme letos koncentrovali kolem takzvané Metronome Tower, kde bude probíhat například pole dance nebo twerk exhibice, stand-up comedy show, diskuse o start-upech, módní přehlídka nebo graffiti jam.

K tomu tam bude sportovní koutek s raketovými a míčovými hrami nebo půjčovna koloběžek pro rychlý pohyb v­ areálu. A když si budete chtít po všech těch koncertech a zábavě trochu odpočinout, můžete si koupit vychlazené pití a lehnout si na chvíli třeba do ­houpací sítě ve stínu stromů.