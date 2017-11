Postavíme vlastního kandidáta na primátora, říká Jakub Michálek

Kdy konkrétně vyměníte své zastupitele?

Do ledna provedeme zásadní změny. Nechceme kumulovat funkce. Ondřej Profant a ­Mikuláš Ferjenčík, kteří byli zvoleni do Sněmovny, odejdou ze zastupitelstva. Nastoupí za ně náhradníci Viktor Mahrik a Ondřej Kallasch.

A vy?

Já rezignuju na všechny výbory a funkci předsedy klubu. Zůstanu řadovým zastupitelem, dokud nebudeme mít nového lídra. Všichni tři jsme se vzdali nároku na odměnu pro zastupitele.

Kdo bude místo vás novým šéfem klubu?

Novým předsedou byl jednomyslně zvolen Adam Zábranský, jediný pražský zastupitel za Piráty, který se nestal poslancem. V zastupitelstvu se věnuje hlavně odhalování kauz a zvyšování otevřenosti úřadu. Odhalil například, že Radmila Kleslová brala 350 000 Kč měsíčně za funkce v městských firmách nebo že dva členové pražské ČSSD mají zakázky od městských firem za 1,5 miliardy korun.

Za rok budou v Praze volby, chystáte se na ně?

Voliči nám dali obrovskou důvěru, za rok budou volby v­ Praze, kde jsme teď měli 17­ procent. Budou volby na magistrát a s takovouhle voličskou podporou chceme postavit vlastního kandidáta na primátora.

Budete se ucházet o křeslo primátora?

Já to velmi pravděpodobně nebudu. Chci se věnovat práci ve Sněmovně. Budeme hledat člověka, který má zkušenosti a bude kandidovat v našich primárkách, pak ho tady provedeme a ukážeme mu, jak to na magistrátě funguje, a bude s námi spolupracovat.

Koho hledáte, někoho ze strany, nebo zvenčí?

Uděláme oboje. Chceme mít co největší výběr. Chceme, aby se s námi sžil, aby to nebyl externista.

Nějaký tip už máte?

Chceme, aby to byla osobnost Pirátům nakloněná, ně- kdo, kdo bude kompetentní.

Prozradíte, jestli máte nějakého favorita?

Je několik lidí, o kterých uvažujeme, ale zatím jsem s­ nimi ještě ani nemluvil.

Opustíte i místa v zastupitelstvech městských částí?

Neuvolněná funkce na komunální úrovni a mandát poslance nebo v krajském zastupitelstvu se stihnout dá. To nejsou dvě placené práce na plný úvazek.

Pro Piráty znamenaly nedávné parlamentní volby velký úspěch, hlásí se vám masově noví členové?

To jste pojmenoval dobře. Přihlásilo se nám 1200 lidí. Je to opravdu obrovské množství. Máme z toho radost. Je to pro nás klíčové pro komunální volby, potřebujeme schopné lidi.