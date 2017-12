Míří lidovci do vlády? Výroky naznačují, že by se rádi podíleli na moci

Život vlády, kterou šéf hnutí ANO představí za týden, je ale závislý na více faktorech. Především potřebuje podporu sněmovních stran. O přízeň Okamurovy SPD a komunistů přese všechno vládní hnutí moc nestojí, protože to kazí jeho reputaci před velkou částí veřejnosti. Pokud tedy nechce vláda ANO přežívat se skrytou podporou SPD a KSČM, je možné, že se domluví se svými bývalými koaličními partnery.



Například s lidovci, kteří jsou už tradičně v novodobých dějinách stranou, která se dokáže přizpůsobit politickému vývoji. Lidovci už včera deklarovali ochotu se na vládě nějakým způsobem podílet nebo ji tolerovat. Podmínkou, na které trvají již od voleb, je, že v čele nebude trestně stíhaný politik.



Lidovci jsou ovšem v konkrétních vyjádřeních ke spolupráci velmi obezřetní. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že ANO zatím na jejich návrhy ke spolupráci nereagovalo. Přiznal, že taková situace je pro ANO pochopitelně výhodná. Vstřícnost KDU-ČSL lze zřejmě přičítat posledním průzkumům veřejného mínění. Ty klesly pod pět procent a v mimořádných volbách by se nemuseli do Sněmovny dostat. Bělobrádek ale flintu do žita nehází.

„Je tu spousta dalších řešení, než že tu bude menšinová vláda Andreje Babiše,“ komentoval předseda lidovců Pavel Bělobrádek situaci pro deník Metro. „Vůbec to ale neznamená, že strany, které nyní nemají jednoznačnou jistotu, že se do Sněmovny dostanou, zase nepůjdou nahoru,“ řekl diplomaticky. Předčasné volby rozhodně nepodporují ani sociální demokraté. „Nicméně by od nás bylo pokrytecké, kdybychom ve druhém pokusu tolerovali Babišovu vládu jen proto, abychom něčemu bránili,“ uvedl pro deník Metro šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Buď s námi bude ANO odpovědně jednat o případných personálních a programových shodách, nebo jako doteď bude pan Babiš jednání o sestavování vlády jen předstírat.“

Důležitý je pro přežití vlády postoj Hradu a to, kdo tam bude po lednových volbách sedět. Zeman několikrát uvedl, že umožní menšinovému kabinetu vládnutí i bez podpory Sněmovny. Teoreticky může poslanci neschválená vláda fungovat po celé čtyři roky.

Nedávno nově zvolený předseda TOP 09 se domnívá, že scénářů podpory vlády může být několik. „V této chvíli předčasné volby nehrozí. Nová vláda ještě ani nepožádala poprvé sněmovnu o důvěru. Navíc se zdá, že KSČM a SPD s Andrejem Babišem spolupracovat chtějí, protože ve sněmovně společně vytvořili většinu při hlasováních do vedení dolní komory. Navíc jsme dnes slyšeli, že s ANO jsou ochotny se bavit o vládě také KDU-ČSL a ČSSD. Protože pro svůj první pokus o sestavení vlády a vyslovení důvěry Andrej Babiš s nikým podporu nedojednával, čekám, že reálnější bude až druhý pokus. V něm je už více scénářů možné podpory. Buď se ANO domluví s kolegy ze stávající hlasovací většiny - KSČM a SPD, a nebo se do jednání zapojí KDU-ČSL a ČSSD, jejichž zástupci se pro to dnes vyjádřili,“ uvedl včera Pospíšil.