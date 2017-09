Miroslav Etzler: Pestrost žánrů mě na herectví baví

Jak jste se dostal k této hře a čím vás zaujala?

Přinesl ji můj dlouholetý kamarád, režisér Zdeněk Dušek. Je napsaná pro dva zralé herce a hned po jejím přečtení jsem chtěl, aby se dostala na jeviště. Je vlastně nepochopitelné, že tato mistrně napsaná komedie se na česká jeviště doposud nedostala.



Vaším parťákem ve hře je Martin Pechlát. Jak jste si sedli a koho tam hraje?

Martin Pechlát je jednou z vůdčích hereckých osobností své generace. Ve hře Cravate club hraje mého pracovního partnera a kolegu a je velmi umanutý, až posedlý tím, že jako přítel chce vědět o každém mém kroku v osobním životě. Tato situace vytváří neuvěřitelné kaskády groteskních momentů během celé hry. Martin je ve hře mimořádný. Dokonce mám co dělat, abych během představení neměl záchvaty smíchu, když jej pozoruji. Jsem moc rád, že smích z hlediště ukazuje, že jsme šli správnou cestou. Je to výborná komedie a ty mají diváci moc rádi.



Dědeček autora inscenace Fabrice Roger-Lacana Jacques byl významný psychoanalytik. Některé tyto prvky jsou i ve hře. Jak je vnímáte?

Ano, psychoanalytické prvky tady jsou, jako v každé skvěle napsané komedii. Ale není se čeho obávat, není to hra určená pro intelektuály nebo, přesněji řečeno, určitě není jen pro ně.



Aktuálně se v televizi rozjela nová řada show Tvoje tvář má známý hlas, v níž jste působil. Co vám dala?

Show mi dala možnost dvanáctkrát se proměnit v někoho jiného, muže i ženy. To je pro herce mimořádná příležitost. Nejsem sice zpěvák, ale herecky jsem si to náramně užil.



Kde vás diváci nyní uvidí?

Hraju v Divadle Palace kromě Cravate clubu ještě ve výborné komedii Rodina je základ státu. Dále v divadle v Řeznické Červenou a Sametovou noc a potom na Jezerce představení Dědicové. Pestrost žánrů a kvalita textů, s nimiž dělám, je tím, co mě na herectví neustále baví.