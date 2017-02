Místo radnice bude záchranka. O Palmovce ale rozhodne soud

Pražští radní mají jasno. Do prázdné budovy nastěhují dispečink, administrativní pracovníky záchranné služby, ale třeba i výjezdní místo sanitek. „Hledali jsme rychlou záložní variantu a Palmovka se nám jeví jako nejlepší možná. Záchranka by se mohla stát dominantním nájemníkem v rozestavěném objektu. Mohla by zaplnit celý věžák, kde měla sídlit radnice,“ říká radní Radek Lacko.

„Moje ambice je, aby vše bylo hotovo do roka od získání objektu a vypořádání všech závazků,“ dodává Lacko.

Rezidence Dock už je ve třetí etapě ● Projekt v Libni u Vltavy nabízí originální, luxusní a nové byty.

● Využívá se místo bývalého přístavu Dock, který má díky dvěma ramenům Vltavy krásnou atmosféru říčního břehu. ● První část byla hotová v roce 2015. Druhá etapa projektu Dock River Watch je aktuálně ve finální fázi dokončovacích prací. ● Zároveň začala výstavba třetí etapy. Ta zájemcům nabídne 84 bytů od velikosti 1+kk až po luxusní penthousy. Na stavbě nyní probíhá budování monolitických betonových konstrukcí. Dokončení této etapy projektu je plánováno na závěr roku 2018.

Ve zbytku budovy budou prostory komerčně využity. Další radní z magistrátu, Karel Grabein Procházka, dokonce navrhoval, aby byli v objektu spolu se záchrankou také úředníci Prahy 8, to se ale nelíbí místnímu starostovi Romanu Petrusovi. Ten navíc připomíná, že celý komplex je zablokován kvůli sporu mezi Prahou 8 a Metrostavem.



„Nyní čekáme, jak dopadne soud. Jednáme s magistrátem a uvidíme, jestli naši předchůdci z Prahy 8 nezačali stavět něco a někde, kde neměli,“ uvádí Petrus. Pokud se budovy ujme magistrát, chystá osmička podle Petruse záložní variantu. „Nachystáme několik návrhů, čtyři pět verzí, co s úřadem městské části Praha 8 bude, jestli rekonstruovat, nebo stavět nové sídlo.

Spor by se měl vyřešit rychle

Zbývá dvacet měsíců do voleb, takže bude na našich nástupcích, aby odpovědně rozhodli,“ dodává starosta. Podle Lacka by se ale situace okolo sporu mohla vyřešit relativně rychle.

„Probíhá smírčí řízení mezi Prahou 8, magistrátem a dalšími, do kterého jsme vstoupili. Dle mých informací by mělo dojít k podpisu memoranda a do tří měsíců by mělo být všechno vyřešeno,“ upřesňuje Lacko. Ten chce stěhování záchranky už za rok.