Mňága si nadělí koncert i vinyl

Jak bude vypadat koncert k výročí? Na jaře jste říkal, že by hosté mohli být na pódiu stále. Platí to?

Udělali jsme to tak půl napůl plus ještě další speciální hosté. Před námi bude hrát kapela Mucha, kterou máme moc rádi.



Vy už jste podobnou akci uspořádali před pěti lety. Vymýšleli jste tentokrát jiný koncept?

Pozvali jsme hudebníky, se kterými jsme nahráli nové album Třínohý pes. Jsou to zpěvačka Nikola Mucha, klávesista Milan Nytra, banjista a hráč na autoharfu Fanda Holý a zpěváci Milan Cimfe a Petr Váša. Zkoušíme a zní to dobře. Pozvali jsme také Tomáše Kluse, který se právě před pěti lety nemohl zúčastnit Dárečku v Lucerně. A máme jednoho hosta jako překvapení. Někoho, koho si velice vážíme jako hudebníka i jako člověka.



Dojde také na trojitý křest. Kromě nejnovějšího alba jste přichystali i zpěvník a první desku Made in Valmez na vinylu. Jsou to i pro vás dárky ke třicetinám?

No jasně! Ve zpěvníku jsou všechny písničky s akordy. Něco přes dvě stovky. Je to takový autoatlas. Snažili jsme se, aby to bylo praktické: jedna stránka – jedna písnička. Kroužková vazba, lakované listy, aby to vydrželo. Made in Valmez na vinylu je přesná reedice prvního alba. Rozkládací obal a našich prvních patnáct písniček. Vinyl se vrátil.



Jak těžké bylo na výroční koncert vybrat písničky?

Nakonec to bylo snadné. Měli jsme na výběr z mnoha dobrých písniček, které rádi hrajeme. Tím to bylo jednodušší Bude to Mňága a Žďorp 2017, jednoduše řečeno.



Nedávno jste natáčeli klip k písni Architekti vlastní zkázy v Černobylu, jaké to tam bylo?

Jsou to samozřejmě obrazy opuštěného města Pripjať, paneláků prorostlých stromy po třiceti letech od havárie. Pak dělníci z ranní směny, se kterými jsme jeli vlakem přes Bělorusko a do černobylské elektrárny. Sarkofág, oběd v jídelně, koncert na náměstí ve Slavutyči. Chudá země a milí lidé.