Mnoho židlí poslancova smrt, na rodinu musí zapomenout

Plný optimismu kombinovaného s reálným pesimismem je nepřehlédnutelný Dominik Feri. Jako čerstvý poslanec bude sedět na dalších dvou židlích. Studuje právnickou fakultu v Praze a je taky zastupitelem v Teplicích. „Bude to extrémně časově náročné. Vím, že den nebude začínat v devět ráno a končit v pět odpoledne,“ přiznal deníku Metro. Tuší také, že oželí většinu volných víkendů.



„Už mám poslanecké asistenty, ti mi vstup do vysoké politiky ulehčí,“ uvedl. Školu má naštěstí v tomto období jen jeden a půl dne v týdnu. Feri by rád přispěl i k obnově prestiže TOP 09 v regionech – a to budou další dny bez volna. Právě v soukromém životě tuší největší „zradu“. „Ten bude velmi omezený, moje přítelkyně z toho nebude mít radost,“ obává se Feri.



Rekordmani Funkce přinášejí nejen slávu, ale také peníze.



Senátor Jiří Čunek fungoval od loňského listopadu do letošního dubna také jako starosta Vsetína a ještě zlínský hejtman. Vydělával víc než český prezident.



Bývalý poslanec ČSSD a jihomoravský hejtman Michal Hašek seděl svého času celkově na 27 židlích ve státních i soukromých firmách a úřadech.



Jak to vypadá v reálném poslaneckém životě na dvou židlích, popsal deníku Metro Jiří Koubek, neuvolněný starosta městské části Praha-Libuš. Do minulého víkendu i poslanec parlamentu za TOP 09. „Ráno jsem začínal na radnici, domluvil úkoly, podepsal, co bylo třeba, a jel do Sněmovny,“ přibližuje praxi posledních čtyř let. Výhodou je, že libušská radnice nevykonává všechny funkce státní správy, takže práce je o něco méně než na velkých radnicích. Po Praze jezdil MHD, cesta na Malou Stranu do Sněmovny netrvala déle než 50 minut. „Jenže stejně musíte počítat se schůzkami, zvou vás na setkání, konference, jsou zasedání výborů a pochopitelně celé Sněmovny,“ říká Koubek. Kolikrát ale musel ze Sněmovny neplánovaně do Libuše kvůli akutním záležitostem.



Zastupitelstvo a rada mohly naštěstí jednat až večer. „Nedokážu si ale představit, že bych byl starosta například třeba až v Brně,“ přiznává Jiří Koubek. Jak zdůraznil, člověk musí zapomenout, že má rodinu. „Na to se ale špatně zapomíná. Nejste doma na snídani s dětmi ani na večeři. Tohle musíte v tomto kolotoči oželet.“ Co si na základě vlastních zkušeností myslí libušský starosta o souběhu školy a funkcí Dominika Feriho? „Nedokážu odhadnout, jak dlouho se jede z Teplic do Prahy, ale nechci mu ani ubírat na snaze. Je mladý, nemá rodinu, držím mu palce,“ uzavírá starosta a bývalý poslanec TOP 09 Jiří Koubek.