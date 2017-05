Mobilní operátoři zkrotnou i bez hlasů poslanců

Poslanci zítra projednají důležitou úpravu. Novela zákona o elektronických komunikacích řeší dokonce dvě důležitá téma. Má zajistit přechod na digitální televizní vysílání DVB-T2 a také více chránit zákazníky před nepříliš přátelskými praktikami operátorů.



Kolem novely bylo živo Novela zákona o elektronických komunikacích stála křeslo ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Dnes již bývalý ministr se proslavil svým výrokem, že v případě českých zákazníků je roaming elitářská záležitost. Další kritiku sklidil za svůj postup poté, co jeho náměstek poradil v rozhovoru pro server Aktuálně.cz lidem, aby za lepšími cenami od mobilních operátorů klidně jeli do Polska. Mládek předložil novelu zákona o elektronických komunikacích, ale byl kritizován za to, že by tím spotřebitelům znemožnil vyjednat si individuální tarif.

Pokud chce dnes člověk změnit operátora a přitom si zachovat svoje telefonní číslo, trvá to i 42 dnů. To má ale novela změnit. Přenesení čísla bude muset proběhnout do deseti dnů.

Další důležitou novinkou, kterou novela řeší, je možnost odstoupit od smlouvy bez sankcí v případě, že operátor změní podmínky kontraktu. Nebude se tak moci opakovat situace, kterou zažili zákazníci 02 loni v létě. Operátor se tehdy rozhodl změnit podmínky pro datové tarify. Když zákazník vyčerpal datový limit, ztratil přístup na internet. Do té doby to fungovalo tak, že po vyčerpání dat se v mobilu výrazně snížila rychlost internetu, ale připojení nadále fungovalo. Komu se to nelíbilo a od O2 odešel, musel zaplatit sankci. Tedy pětinu součtu měsíčních plateb zbývajících do konce tarifu.

Ať zítřejší jednání dopadne jakkoliv, lidé se zřejmě změn dočkají. Asociace provozovatelů mobilních sítí totiž přišla s vlastní iniciativou, podle které zrychlený přenos čísla a odstoupení od smlouvy bez sankcí zavedou sami. Asociace kvůli tomu poslala dopis Českému telekomunikačnímu úřadu.

„Když námi navržený postup podpoří, mohou obě změny začít fungovat do konce roku. Bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o novele zákona o elektronických komunikacích,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel asociace.

Sněmovnou projednávaná novela také zvyšuje pokuty udělované operátorům. O­ této změně se však asociace, ve­ které je O2, Vodafone i­ T-Mobile, nijak nezmiňuje. Objevují se tak spekulace, že iniciativa operátorů je jen krycí manévr. „Snaží se operátoři slevit ze svých výhod za to, aby nemohli být přísněji pokutováni? Dva velké ústupky se zrychleným zavedením prozákaznických opatření by na poslance a senátory mohly fungovat a v nadcházejících hlasováních by část novely mohla být odstraněna,“ myslí si Lukáš Václavík z­ webu Cnews.cz, který se zabývá zpravodajstvím ze světa IT.