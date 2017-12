Mobily i prsteny, roztržitost pasažérů na letišti stoupá

„Obecně sledujeme nárůst počtu zapomenutých předmětů,“ říká pro deník Metro Roman Pacvoň z oddělení komunikace Letiště Praha. „Připisujeme to samozřejmě rostoucímu počtu odbavených pasažérů, zjišťujeme ale i to, že lidé jsou zkrátka stále roztržitější,“ konstatuje pro deník Metro Pacvoň.



Ztracené předměty, které najdou turisté nebo pracovníci letiště, putují do zvláštní místnosti. Pokud si je nikdo nevyzvedne do tří měsíců, pošlou je z Ruzyně na pražský magistrát do kanceláře Ztrát a nálezů. Tam se zaevidují, a pokud si je nikdo nevyzvedne do půl roku, prodají se zájemcům s nejvyšší nabídkou.

„My řešíme jen předměty, které se najdou v prostorách letiště,“ vysvětluje Roman Pacvoň. Co zůstane v letadlech, je už starostí leteckých společností. To se týká například i odbavených zavazadel, která si cestující zapomenou po příletu na pražské letiště vyzvednout.



Více věcí zapomínají lidé v létě – letos to bylo okolo 650 kusů měsíčně. V zimě se číslo snižuje až na čtyři stovky. A co se ztrácí nejvíc?



Hitparádu vedou mobilní telefony. V závěsu jsou tablety, těch se najde v průměru 25 za měsíc. Následuje kolem dvaceti notebooků. Evergreenem je oblečení.

Běžné jsou peněženky, klíče, příruční zavazadla, hodinky nebo skládací dětské kočárky. Ale i francouzské hole či vozíky pro handicapované. Ti zvlášť roztržití ovšem zapomněli na letišti už i jízdní kolo a akvarijní rybičky. Nejdražším předmětem byl prsten od Cartiera odložený na umyvadle toalety.

„Výrazně klesl v posledních letech počet nalezených foto- aparátů,“ říká Roman Pacvoň. V podstatě už mezi nálezy nefigurují. Lidé totiž fotí mobilními telefony. Místa, kde se nejvíc zapomíná? U bezpečnostní kontroly, na toaletách, v duty free obchodech. A také na přepážkách těsně před nástupem do letadla. K odloženým taškám a kufrům se volá policie a také pes, aby prozkoumal, jestli v nich není výbušnina. Přímo na letišti si pasažéři vyzvednou asi třetinu věcí. Nejvíc se shánějí po předmětech, ke kterým mají emoční vztah, obvykle jde o knihy.