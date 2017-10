Moje priorita bude kontrola mocných, říká Jakub Michálek

Jste komunální politik a pražský zastupitel. Je to cenná zkušenost?

V Česku asi není žádná tvrdší škola než pražský magistrát. Za tři roky v opozičních lavicích jsme upozornili na nešvary pražské politiky a místa, kde utíkají peníze. Například jsme prosadili usnesení k dobré praxi při řízení městských firem a proti politickým trafikám, které však primátorka nerespektuje. Zmapovali jsme kauzu Opencard a řešili jsme desítky projektů v informatice. Prosadili jsme zveřejnění návrhu územního plánu, aby lidé věděli, co se jim má stavět za plotem, a měli šanci se k tomu vyjádřit. Snažíme se také zlepšit MHD, třeba aby v Blance jezdily autobusy a zrychlilo se tak spojení z Bohnic do Dejvic. Jako jediný zastupitel jsem v tomto volebním období předložil i návrh zákona, který by vyřešil okrádání turistů ve směnárnách.



Ponesete si do velké politiky nějaké pražské téma?

Moje velké téma jsou nájmy v Praze, které vzrostly o 30 procent za poslední dva roky. Tento problém ale nemá jednoduché populistické řešení. Piráti navrhují digitalizaci stavebního řízení, aby se zrychlilo. Stavět se má podle nás na brownfieldech, není vhodné likvidovat pole a zahušťovat sídliště. Naposledy jsme zabránili 16patrovým panelákům, které chtěl miliardář Radovan Vítek postavit na sídlišti Ládví. Jako zastupitel jsem také upozornil, že obecní byty jsou za směšně nízké nájmy přenechávány soudcům a státním zástupcům. Obecní bydlení nesmí být pro prominenty. Vedle toho jsme navrhli aktualizaci zákonů pro Airbnb a dát obcím možnost řešit dlouhodobě prázdné domy.



Vedete speciální kampaň?

Měli jsme solární loď a speciální vězeňský autobus. Rozdali jsme v Praze asi 120 tisíc kusů Pirátských listů. Piráti na ulici nejsou placené hostesky, ale naši kandidáti a víc než 150 dobrovolníků. Vysvětlujeme lidem, že současní politici změny nepřinesou a že to chce někoho čerstvého.



Na co se chcete ve Sněmovně zaměřit?

Moje priorita bude kontrola moci a mocných, pokud možno s maximálním využitím počítačů a automatizace. V Praze jsem zdokumentoval podvod v kauze Opencard, pronájmu Škodova paláce a celou řadu dalších kauz. Taky na mě kvůli tomu útočili Bém či Jansta. Současný stát dává moc prostoru korupci. My chceme, aby měl každý občan možnost ověřit si na internetu faktury, dotace a jiné platby z veřejných peněz. Chceme, aby u každého výdaje byl dohledatelný osobně zodpovědný člověk. Nejde jen o sliby, Pirátská strana tak hlavně sama doopravdy funguje. Digitalizace umožní, aby člověk nečekal na úřadech, ale téměř vše si vyřídil z domova nebo na Czech Pointu, a může z nás udělat ekonomického tygra.



Jsou Piráti připraveni na Sněmovnu?

Máme tři roky zkušeností z magistrátu. Piráti jsou tu 8 let, dobře se známe, držíme při sobě a za našimi lidmi jsou výsledky. Naše kandidáty mohou lidi posoudit podle toho, co dělají v Praze jako zastupitelé. Expertka na životní prostředí Dana Balcarová razantně vystupuje proti zástavbě náměstí OSN v Praze 9. Informatik Ondra Profant zprovoznil na magistrátu otevřená data a snížil rozpočet na IT. Zastupitelka v Praze 10 Olča Richterová tam hlídá obecní majetek, přitom pomáhala pečovat o dlouhodobě nemocnou babičku a své nově narozené syny. Bývalý předseda Menzy ČR Václav Fořtík patří mezi nejlepší české odborníky na rozvíjení talentu dětí.