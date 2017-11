Most s terasou i světelná show. Takové budou trhy v centru

Vánoční trhy Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí začnou v sobotu a­ potrvají do 6. ledna 2018. Do atmosféry Vánoc se od 2. do 30. prosince ponoří i náměstí Republiky.

Každý den trhů je připraven kulturní program od 16 do 20 hodin. Na Staroměstském náměstí bude znít český i zahraniční folklor, historická hudba, dechová hudba, kabaret i klasika. Na pódiu vystoupí až 700 účinkujících. Novinkou je i zavedení jednotných, tematicky dekorovaných recyklovatelných kelímků u prodejců nápojů. Jsou k dispozici s motivem pražského panoramatu ve čtyřech barevných provedeních. Za 60 korun budou k ­dostání i keramické hrnky. Původně měly mít několik motivů včetně historických osobností. Kvůli chybné výrobě budou však pouze s ­panoramatem metropole.