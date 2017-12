Můj život Cuketky, film s nominací na Oscara

„Cuketka není žádný padavka, ale malý čiperný chlapec. Když přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice: ti všichni si prošli peklem, i když to jsou malé bezbranné děti,“ uvádí tvůrci v anotaci filmu Můj život Cuketky, který jde do kin ve čtvrtek.



Číslo 2

Tolik let se dílo připravovalo. Jeden animátor udělal tři vteřiny za den.



Za osm měsíců se připravilo 70 minut filmu v 15 filmových prostředích.



Dalších osm měsíců se přidávala zvuková stopa a složení záběrů na zeleném pozadí.



A o čem snímek je? Hlavní postava se jmenuje Ikar, ale všichni mu říkají Cuketka. Přezdívku mu dala jeho maminka. Jako sirotek se učí, co znamená přátelství v sirotčinci ve Fontaines, kde je obklopen dětmi stejnými jako on a stejně jedinečnými jako on. Díky dobráckému policistovi Raymondovi, který ho vezme pod ochranná křídla, se naučí věřit dospělým a objeví i lásku.

Film vznikl na základě románu Gillese Parise. Získal mimo jiné Césara 2017 za nejlepší film i scénář nebo nominaci na Oscara 2017 za nejlepší animovaný celovečerní film roku 2016.