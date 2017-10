Mydy Rabycad: Milujeme na koncertech tu energii

Začínali jste jako electro-swingová kapela. Co vás na tom stylu přitahovalo?

Honza: Bylo to pro nás něco nového, v té době ne- okoukaného, ten styl nás zaujal. Věděli jsme, že u nás nikdo electroswing nehraje, takže to byla i výzva zkusit něco takovýho tvořit a hrát.



Na předchozí desce Glamtronic jste se ale od electroswingu poměrně odklonili. Co můžeme očekávat od alba M.Y.D.Y.?

Honza: My nějak ty žánrový škatulky úplně neřešíme. Skládáme takovou hudbu, jaká nás baví. Ten čistý electroswing nás už trochu omrzel, takže se snažíme to posouvat trochu jinam. M.Y.D.Y. není výjimkou, myslím, že je zase úplně jiný než všechno, co jsme dělali dřív.



Žofie: Je to takový přirozený vývoj. Často se nás lidi ptají, jestli plánujeme tyhle změny. Neplánujeme. Tak jak se vyvíjíme my, vyvíjí se i naše muzika.

Všechny písničky pocházejí takzvaně z dílny Mydy Rabycad, nebo se na nich podílí i někdo zvenčí?

Honza: Drtivá většina písniček je čistě vlastních, jen na některých textech spolupracovala s Žofkou její ségra Julia Chochola.



Žofie: Obecně raději zpívám vlastní texty, ale u Julie je to výjimka. Stejná krev, stejné pocity.

Desku jste natáčeli částečně v berlínských Red Bull Studios. Jak hodnotíte tuhle spolupráci?

Honza: Byla to úplně úžasná zkušenost, vybavení bylo na absolutně špičkový úrovni, personál ochotný a zkušený. Všechno fungovalo tak, jak má. Bylo to tam opravdu skvělé.



Žofie: Dokonce i mně, zpěvačce, se tam chtělo zůstat, i když jsem zrovna nenahrávala. Tak moc příjemně nám tam bylo.

Většina kapely stále studuje, jak se dá škola skloubit s hudební kariérou?

Honza: Je to náročné, ale zvládnout se to dá.



Žofie: Když se chce, všechno jde.

Hráli jste na největších festivalech jako Glastonbury nebo Sziget, což je sen většiny kapel. Máte nějakou další metu?

Žofie: Hlavní metou je nepřestat makat, abychom jednou mohli jet ty naše vysněné stadiony.



Co si na koncertech užíváte nejvíc?

Žofie: Tu energii! Každý koncert má svý specifika, ale energie je všude stejná, když se lidi baví. A ten pocit, když vás lidi energií nabíjí, ten je k nezaplacení.