Myší díra zkrátila cestu na letiště

Prosmýknout se uměle vytvořenou mezerou v dlouhé řadě zelených dopravních sloupků. Tři kužely jsou totiž už dva měsíce pryč. Taxikáři čekající na benzince na zákazníky z letiště našli způsob, jak se vyhnout osmikilometrové zajížďce po dálnici až na okraj Evropské třídy a zpět. Nemají letištní licenci a s ní možnost parkovat u terminálů bezplatně, a tak parkují zdarma u nejbližší benzinky. Riskantní situace, kdy překonávají bariéru uměle vytvořenou dírou, se tu denně opakuje několikrát za hodinu.



Balisety, jak se kužely odborně nazývají, už několik měsíců znemožňují při výjezdu od stanice najet na blízký kruhový objezd a vrátit se zpět na letiště. Musíte jet na dálnici. Patníky brání nebezpečnému odbočování přímo ke kruhovému objezdu.

Drahé parkování Taxy na Letišti Václava Havla.



Krátkodobé stání je možné na Express parkovištích. Prvních 15 minut je zdarma. Každá další čtvrthodina je za 100 korun. 1,5 hodiny stojí 300 korun.



Hodnotová karta je za 500 nebo 2000 korun. 15 minut tak vyjde na 50 nebo 40 korun.



Taxikáři bez letištní licence si stěžují, že o bezpečnost nešlo a že je to naschvál policie a licencovaných taxislužeb, jak jim ztížit podnikání. „Uřezali jsme je,“ přiznává otevřeně jeden z taxikářů na adresu odstraněných kuželů. „Když na mě čeká zákazník, objížďkou na Evropskou ztratím patnáct minut, navíc tam bývají kolony,“ svěřuje se řidič.

Azyl u shellky využívá až padesát taxikářů. Byznys je to i pro čerpačku, denně prodají stovky káv, na odbyt jdou bagety. Když má taxikář směnu od čtyř ráno do deseti večer, korunu tady pustí. Parkovat bezplatně někde u Tuchoměřic či fast foodu u Šárky, jak to dělávají lidé, kteří přijedou jen vyzvednout někoho na Ruzyni, si dovolit nemůžou. Když si zákazník stěžuje na dispečinku na zpoždění, může taxikář dostat pokutu až deset tisíc korun. „Já si platím ještě kartu na parkoviště před letištním hotelem Marriot. Stojí mě 2500 korun měsíčně, jistotu, že bude volno, nemám,“ říká taxikář vy- užívající denně myší díru.

Průrvou jezdí i uberáři. „Někdy je provoz tak hustý, že čekám pět minut,“ prozrazuje jeden z jejich řidičů. Dříve parkoval u čtyři kilometry vzdáleného hypermarketu, jenže se stávalo, že klient deset minut nečekal, a než dorazil, zvolil si někoho jiného. Proto teď raději také čeká u této benzinky a riskuje při myšce mezi kužely bouračku. „Málokdo tady totiž jezdí padesátkou,“ říká.

S krátkodobým parkováním je to na pražském letišti složité. Kvůli zpožděnému letu se může prodražit. Pokud neodjedete ze zóny krátkodobého stání do čtvrt hodiny, čekání na zpožděný let vyjde na stovky korun.

Nepravidelní šoféři tak hledají stání zdarma v okolí letiště. Na telefonát typu „tak jsem právě vylezl z terminálu“ čekávají na sídlišti Dědina nebo po okolních vesnicích. Anebo na zmíněné čerpací stanici. „Denně se mě sto lidí ptá, jak se dá vrátit zpátky na letiště, že jedou jen pro rodinu,“ říká obsluha. Když prý zjistí, že v bariéře zelených kuželek je díra, riskují taky.