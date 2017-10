Na akcích zní Bee Gees a běží virtuální realita

Co všechno bude kampaň Žiješ srdcem obsahovat?

Chystáme sérii workshopů, veřejných diskusí a přednášek ve firmách, školách i na festivalech. Veřejnost se tak může potkat s našimi proškolenými mediky i lékaři, kteří je naučí, jak se o své srdce a cévy správně starat i jak se zachovat ve chvíli, kdy infarkt nebo mrtvice potkají je samé či někoho z jejich blízkých. Dále chceme zapojit veřejnost na sociálních sítích, psát budeme i články, k tomu natáčet videa. Doufám, že stejně jako prsakoule bude mít také zijessrdcem úspěch, už teď totiž můžete pod tímto hashtagem najít spoustu fotek.

Co nabídne doprovodný program?

Naší největší akcí je designová výstava Žiješ srdcem, která bude od 14. do 30. listopadu v DSC Gallery. K vidění a následně i k zakoupení na charitativní aukci budou díla od Liběny Rochové, Maxima Velčovského, Tadeáše Podrackého, Zorya a několika výtvarníků. Téma je jasné – anatomické srdce. Navíc bude k vidění i lidské srdce, které nám zapůjčil Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK. Akce už běží a plánujeme ji na celý příští rok. Zastavíme se ve většině velkých měst a pak zamíříme také do mnoha firem, kde máme připravené školení pro zaměstnance.

Inspirovali jste se také z kampaně prsakoule?

Ano, akce nás přesvědčila o tom, jak je prevence důležitá. Proškolili jsme přes 22 tisíc lidí a u 34 z nich byla nemoc odhalena včas. To nás žene kupředu. Navíc chceme, aby workshopy či veřejné diskuse byly pro veřejnost atraktivní. Program každé akce jsme dlouho řešili a ladili, aby byl zábavný a interaktivní a nešlo jen o nudnou přednášku, jak lidé nemají kouřit atd. Chceme, aby je starost o vlastní tělo bavila. Proto na našich workshopech zní Bee Gees a zkouší se virtuální realita.

Proč by se mělo mluvit právě o srdci? Kde dělají Češi v prevenci největší chybu?

Nemoci srdce se často podceňují, protože srdce nevidíme, nebolí nás, takže mnoho lidí má pocit, že není třeba nic řešit. Jenže denně dostane v průměru 60 Čechů infarkt. Přitom jen každý čtvrtý Čech chodí na preventivní prohlídky. Mnohdy stačí málo, zlepšit životosprávu, víc se hýbat a naslouchat, když si tělo potřebuje odpočinout. Chceme proto ukázat, že dobrou péčí o srdce a včasným rozpoznáním příznaků můžete zachránit život nejen sobě, ale i někomu v okolí.