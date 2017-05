Na hypotéku teď má jen třetina lidí

Od dubna banky neposkytují hypotéky nad 90 procent zajištěné nemovitosti. Jinak řečeno, kdo si chce vzít úvěr na bydlení,ten musí mít našetřeno nejméně 10 procent z ceny domu nebo bytu.

Počet hypoték stoupl 26 758 Počet hypoték stoupl 26 758 Tolik hypotečních úvěrů banky poskytly v letošním prvním čtvrtletí. Celkem šlo o úvěry za celkem 53,5 miliardy korun. V porovnání se stejným obdobím loni jde o nárůst počtu o 20,9 procenta a objemu o 11,5 procenta. Uvedlo to ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle aktuálního výzkumu agentury Ipsos drtivá většina Čechů touží po vlastní nemovitosti. Ale pouze necelá třetina dotázaných je schopna nebo ochotna naspořit na nové bydlení více než 200 tisíc korun. Právě tuto částku většina dotázaných označila jako nejvyšší ideální vstupní investici do bydlení.

S pořízením bytu by to mohlo být ještě horší. Česká národní banka (ČNB) by mohla dostat novou pravomoc – možnost stanovit bankám horní hranici úvěrových ukazatelů. ČNB tak například bude moci určit poměr výše úvěru a čistého ročního příjmu. Pokud klient nebude vydělávat dost, hypotéku nedostane.

„Banky tyto ukazatele používají při hodnocení klientovy schopnosti splácet už dnes. Nicméně důležitá je výše takového ukazatele, kterou bude moci ČNB nově vydávat v podstatě bez jakéhokoli legislativního procesu a kontroly,“ říká Vít Mikolášek z poradenské společnosti Partners. Ten si myslí, že ČNB bude hypotéky ještě více omezovat. Další zpřísňování hypoték nyní projednává Sněmovna. Úprava již prošla 1. čtením a v současnosti se jí zabývá rozpočtový výbor.