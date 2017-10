Na lyže láká Rakousko a Itálie, prodává se i léto

Řada Čechů už myslí na to, jak si pojede do zahraničí zalyžovat. Někteří jsou ale ještě víc napřed a vybírají si z pestré nabídky zájezdů na léto.

Zájem o zimní destinace Mezi nejvytíženější termíny zimních zájezdů patří období pololetních i jarních prázdnin.

K nejoblíbenějším destinacím náleží podle Asociace cestovních kanceláří ČR Itálie, zejména oblast Livigna a Val di Fiemme. V Rakousku si popularitu drží Nassfeld, Pitzal, oblasti Tyrolska a Salcburska. Do Francie nejčastěji Češi vyrážejí do Tignes. Cestovní kanceláře nabízejí výhody pro rodiny s dětmi.

„Počáteční zájem o letní pobyty předčil loňský rok. Je to dané zejména tím, že v letošní rekordní sezoně byla v nejžádanějších destinacích last minute nabídka značně přebraná. Očekáváme proto, že letos budou lidé nakupovat ve větším předstihu, aby pak nemuseli těsně před létem dělat kompromisy,“ říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Ta přidala do nabídky Maroko či Kapverdské ostrovy.

Cestovní kancelář Blue Style očekává zvýšený zájem ze strany cestovatelů o letní destinace do poloviny listopadu. „Tento druh rezervací dává klientům největší možný výběr lokalit i hotelů a zároveň přináší největší možné bonusy v podobě vysokých slev, dětí zdarma, dárků a parkovacích míst zdarma,“ vypočítává obchodní ředitelka CK Blue Style Lenka Pátek. Největší zájem o letní dovolené je ze strany rodin s dětmi.

U Neckermanna s first minute nabídkou teprve začínají. „Očekáváme, že na výslunní zůstane Bulharsko a mezi hlavní trendy se opět vrátí i Turecko. Právě tady klientům letos nabídneme nejširší nabídku a největší slevy a bonusy za včasnou rezervaci,“ uvádí marketingový ředitel CK Neckermann Jan Šrámek.

Také zimní sezona je ale co se týče prodejů v plném proudu. Slevy, které se nyní pohybují mezi 10 a 20 procenty, brzy skončí. Výhodou včasného nákupu je možnost uhradit pouze zálohu a zbytek ceny doplatit až před odjezdem. Mnohé cestovní kanceláře nadále rozšiřují svou nabídku středisek, ale i služeb na místě. „I v letošním roce je zájem o kombinace wellness a lyžování,“ doplňuje Ladislav Peška z cestovní kanceláře SLAN tour.

Po špatné zkušenosti se sněhem v Itálii z minulosti nabízí CK Neckermann klientům za určitých podmínek možnost změnit místo či termín pobytu, když nebudou sjezdovky v provozu.