Na pevnost Terezín zaútočí piráti

Ty byly schválně plné vody naposledy v roce 1886. „Cílem této akce bylo vyzkoušet protipovodňová opatření, která se v posledních letech opravovala,“ říká Jiří Hofman, historik sdružení Terezín město změny. Podle něj řízené zatopení dopadlo dobře. „Zjistilo se, že voda nezatekla do kanalizace ani do vedlejších příkopů. ­Systém to drží tak, jak má­ přesně podle starých příruček z 18. století,“ těší Hofmana.

Z vodního příkopu se okamžitě stala atrakce. „Tento systém vodní obrany je pravděpodobně jediný dochovaný v Česku. Není tak divu, že nám lidé i po zkoušce volali a ­ptali se, jestli je příkop ještě zatopen, že by to chtěli vidět,“ říká historik.

Voda se do příkopu vrátí zase zítra. Na Terezín totiž zaútočí piráti. Konají se zde Poslední pirátské války. Program ojedinělé show začíná již v 10 hodin, kdy se pro návštěvníky otevře pirátská vesnice, kde se utáboří posádky všech lodí. K vidění budou střelecká vystoupení, stará řemesla či módní přehlídka. Vstupné na akci je 80 korun pro dospělé a 50 pro děti.