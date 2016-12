Na Štědrý den můžete na nákup vyrazit jen do 12 hodin

Kam ještě zajít na nákupy Následující obchody mají 24. prosince otevřeno do 12.00.



Albert: 21. – 23. 12., prodloužená otevírací doba u obchodů v Praze a Brně do 23.00.



Billa: 23. 12., má upravenou otevírací dobu (7.00 – 22.00).



Globus: 21. – 23. 12., hypermarkety jsou v Praze otevřené od 7.00 do 23.00. Zbylých 12 hypermarketů v Česku má otevřeno od 7.00 do 22.00.



Kaufland: 21. – 23. 12., otevírací doba od 7.00 do 24.00. Prodejny Praha-Podbaba a Praha-Horní Měcholupy mají otevřeno od 7.00 do 22.00. Prodejny v Písku, Mladé Boleslavi a Pardubicích mají otevřeno od 6.00 do 23.00 hodin.



Lidl: 24. prosince 7.00 - 11.30 hodin.



Penny: 21. – 23. 12., otevírací doba od 7.00 do 21.00. Neplatí pro obchody Praha-Holešovická tržnice, Revoluční, Vršovická a Ústí nad Labem - Revoluční.



Tesco: do 23. 12. mají vybrané prodejny prodlouženou otevírací dobou. Některé dokonce jedou non-stop.