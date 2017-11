Na začátku jsem neměla psaní ráda, říká režisérka Karin Krajčo Babinská

Čekala jste, že váš blog bude tak úspěšný?

Nečekala jsem vůbec nic. Prostě jsem začala psát a sledovala, co se děje.



Sice říkáte, že žijete obyčejné životy, ale přece jenom i tento život populární režisérky a zpěváka lidi zajímá, někdy i bulvár. Nelitovala jste někdy něčeho, co jste napsala?

Píšu o tom, o čem i otevřeně mluvím. A píšu pravdu, takže jakákoli překroucená interpretace ze strany bulváru, ke které bohužel také došlo, je jen jakousi snahou poškodit nás či se zviditelnit. Nechci soudit, každý máme nějaké povolání, ale zároveň se samozřejmě můžeme rozhodnout, jak s ním naložíme.



Kladete si nějaké limity, co se týče rozsahu? Je těžké vypointovat příspěvek v několika odstavcích?

Rozsahové limity mi kladli sami čtenáři. Začala jsem poměrně krátkým blogem a následovalo hodně ohlasů, že by mé psaní mělo být delší. Napsala jsem tedy delší post, ale čtenářům to stále nestačilo. Nakonec se rozšiřování zastavilo někde kolem čtyř stran. Když píšu, nepřemýšlím nad pointou, nedělám si žádné osnovy. Nechávám povídání, aby mě samo vedlo. A ­často bývám i já překvapená, kam jsem se tak vlastně dostala.



V čem je největší změna mezi prvním a posledním blogem?

Když jsem začala, neměla jsem psaní ráda, později jsem zjistila, že mě to velmi naplňuje, a nakonec jsem v psaní našla znovuobjevenou cestu.



Co nebo kdo vás přesvědčil, abyste vše vydala knižně a kde vznikl nápad, že ji bude Richard glosovat?

Pod mými blogy přibývaly komentáře, že bych z mých článků měla udělat knihu. Ta představa ve mně začala uzrávat, a když mě pak oslovila Hanka Hozová z Albatrosu, kývla jsem rychle. A samozřejmě jsem si hned začala představovat, jak by měla kniha vypadat a že bych dala konečně Richardovi příležitost, aby si k tomu všemu také řekl své. A on začal mé blogy s chutí glosovat.



On už blog nese podtitul „On to často vidí jinak“, takže jste tušila, že s vámi nebude souhlasit?

On se mnou v zásadě souhlasí, protože píšu pravdu. Ale občas se náš pohled na určité věci liší. Ženský a mužský svět!



Jak to bude teď, budete opět každý týden posílat nový příspěvek a mapovat tak další rok společného života?

Musím si dát od té pravidelnosti trochu pauzu. Minulý rok mého života jsem skutečně měřila čtvrtky, kdy jsem blogy pravidelně publikovala. Teď potřebuju změnu a­ chci se plně věnovat psaní nové knihy. Takže si dám s ­blogováním zatím pauzu.



Nyní jedete s manželem turné po knihkupectvích, jaká je zpětná vazba?

Rozjeli jsme s Richardem Kecičky a písničky. Což je takové společné povídání, čtení a zpívání s těmi, kteří si většinou chtějí nechat i podepsat knihu. Překvapil mě obrovský zájem lidí, jejich nadšení a vstřícnost. A že se u toho opravdu všichni hodně nasmějeme. A jak moc mě to baví.



Pracovně vás teď čeká co? Chystáte další film? Nebo teď připravujete spíš tu výše zmíněnou knihu?

V nejbližší době se chci pustit do psaní nové knihy Za sny, která bude vycházet z ­mého zatím nerealizovaného filmového scénáře.