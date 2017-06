Nabídka letních brigád roste. Firmy řeší nedostatek lidí

Výdělek nad 10 tisíc měsíčně? Někdy se nevyplatí Brigádníci by si měli spočítat, kolik si za měsíc vydělají. Vyšší hodinová mzda totiž může ve výsledku znamenat nižší výdělek.

„Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. Ta musí být uzavřena písemně a ještě před nástupem do práce by měl brigádník podepsat růžové prohlášení k dani. V opačném případě totiž dostane méně peněz, protože za něj zaměstnavatel odvede daň z ­příjmu,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz. Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je dohoda výhodná, pokud nedosáhne měsíční odměna 10 tisíc korun. V takovém případě totiž nevzniká povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pokud však jde například o celoroční brigádu, která vyžaduje odpracovat víc než 300 hodin ročně, je třeba uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Potom je ale nutné počítat s odvody na pojistné.