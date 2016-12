Nákupy zcela pod kontrolou. Bez front a vyndávání z košíku

V zahraničí jsou už o krok dál V Itálii či USA využívají senzory, které poznají, co si kupujete.



Společnost Amazon už není jen internetový obchod. Nově spouští projekt Amazon Go, při němž je využíváno rozpoznávání tváří pomocí kamer a senzorů po celém obchodě. Díky tomu dokáže systém zjistit, kdo si co vzal z regálů.



První obchod otevřou na začátku roku v Seattlu. V praxi u vchodu načtete mobilní aplikaci, vezmete si zboží a při odchodu systém strhne částku z vašeho účtu na Amazonu.



Zajímavý projekt rozjel také největší italský řetězec supermarketů Coop Italia. Ve spolupráci se společností Accenture nabízí svým zákazníkům supermarket budoucností.



Potraviny jsou vystaveny v šikmých či vodorovných regálech, nad nimiž visí ploché obrazovky, na kterých se zobrazují informace o zboží. Když zákazník vezme do ruky konkrétní produkt, senzory v regálu to poznají a na displejích se objeví rozšířené informace o zboží. Zákazník může navíc do aplikace zadat své preference.