Národní muzeum v metropoli se otevře na výročí

Do otevření Národního muzea zbývá přesně rok. Část prostor historické budovy by se měla zpřístupnit návštěvníkům 28. října příštího roku. Podle ředitele muzea Michala Lukeše se od tohoto termínu budou moci lidé podívat do dolní části muzea s výstavou k výročí republiky. Celkové opravy pak mají skončit v polovině roku 2019.

Oprava Generální oprava Národního muzea začala v roce 2011, kdy bylo uzavřeno návštěvníkům.

Všechny sbírky byly z objektu vyklizeny, zůstaly pouze vycpaniny slona a žirafy a­ kostra plejtváka, které by se musely rozebrat. Celkový rozpočet je 2,34 miliardy korun, vícepráce činí něco přes jedno procento z ceny.

„Příští rok bude rokem oslav. Připomeneme si 100. výročí vzniku Československé republiky a­ 200. výročí založení Národního muzea. Usilovně pokračujeme ve stavebních úpravách Historické budovy, aby se návštěvníci u příležitosti těchto dvou významných jubileí mohli po více než sedmi letech do budovy opět podívat,“ říká ředitel Lukeš.



Začátkem příštího roku se začnou dělat čisticí práce a interiérové úpravy. Dosud byly na přípravu akce, restaurování a stavební práce použity dotační prostředky ve výši přes 600 milionů korun z celkového objemu 2,34 miliard korun. Podle ministra kultury Daniela Hermana jsou nyní dokončeny hrubé stavební práce včetně konstrukcí v atriu a ­jeho zastřešení. „Dále hlavní konstrukce na spojovací chodbě mezi hlavní budovou Národního muzea a bývalou budovou Federálního shromáždění. Je tedy jasné, že objem stávající rozpracovanosti stavebních prací a restaurování dává záruku, že stavba bude dokončena v plánovaném termínu, tedy v prvním pololetí 2019,“ slibuje Herman.

Muzeum již začalo připravovat také novou podobu expozic. I nadále budou rozděleny na historickou a přírodovědeckou část. Připravuje se speciální muzeum pro děti včetně předškolních. „Momentálně jsme vybrali architekty přírodovědecké části a do měsíce budeme vybírat architekty pro část historickou,“ doplňuje Lukeš.