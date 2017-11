Národní sbírka opět pomůže

Potravinová sbírka Národní potravinová sbírka se letos uskuteční v 395 obchodech partnerských řetězců a 355 prodejnách drogerií.



Do projektu se zapojily řetězce Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, Billa, Makro a dm drogerie markt a Rossmann. Přehled prodejen je k dispozici na potravinypomahaji.cz.



V porovnání s rokem 2016 je to o 90 zapojených prodejen více. Sbírka loni vynesla 312 tun zboží, z toho 4,6 tuny drogistického zboží.



Podle výzkumu IPSOS se chce letos do sbírky zapojit 42 procent dotázaných. Lidé se nejčastěji chystají nakoupit v hodnotě 100 až 249 Kč.