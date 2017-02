Naučila jsem se o sobě hodně, říká krasobruslařka Kostnerová

Být zpátky na ledě ji baví. Ještě v ­neděli před exhibicí přijala pozvání kamaráda Tomáše Vernera a společně s vítězem kategorie mužů Javierem Fernándezem vyrazili do Kravař. Vedli jednu z lekcí na ledě malých krasobruslařů na tréninkovém kempu Vernerovy Czech Skating Academy. Zde také poskytla deníku Metro rozhovor.



Jaký byl návrat po skoro dvou letech do soutěží?

Bylo to těžké, ale víc jsem se těšila, než abych byla nervózní.

Myslíte ještě na to, co se stalo?

Je to pro mě uzavřená kapitola. Nevracím se proto, abych někomu něco dokazovala, ale protože mě bruslení pořád baví. Chci se pokusit dostat se až na hranici svých schopností.

Co jste dělala tu dobu, kdy jste nemohla soutěžit?

Velmi tvrdě jsem pracovala na zlepšení všeho, co jen šlo. Byla jsem zklamaná, naštvaná a smutná, ale zároveň jsem se snažila vzít si z toho i­ něco pozitivního. Konečně jsem měla čas studovat historii umění či chodit na hodiny baletu. Trávila jsem také hodně času s přáteli a svou rodinou ve Francii. Na to předtím nebyl 25 let, co jsem se věnovala jen bruslení, prostor.

Carolina Kostnerová Mnohonásobná medailistka z­ mistrovství Evropy i světa na zimní olympiádě 2014 v Soči vybojovala bronz.

Italský olympijský výbor pro ni žádal čtyřletý trest za to, že expříteli Alexi Schwazerovi údajně pomohla vyhýbat se antidopingovým kontrolám. Olympijský vítěz v chůzi byl před hrami v Londýně pozitivně testován na EPO. Kostnerová posléze dostala v roce 2015 distanci na 21 měsíců.

Vypadáte, že jste si z toho opravdu vzala to lepší...

V životě můžete spadnout, ale je vždy třeba se zvednout a ­jít dál, což je podle mě důležité. A nyní si myslím, že celá tato zkušenost mě vlastně posílila. Díky tomu jsem zjistila mnohé věci o sobě samé a­ také se utvrdila v tom, že krasobruslení miluji.

Jaký je váš vztah s koučem Alexejem Mišinem, s nímž trénujete v Petrohradu?

Velmi profesionální, vzájemně se respektujeme. Byla to vlastně výzva, jestli se ještě něco dokážu naučit, a já zjistila, že ano. Jsem moc ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala.

Často bruslíte na vážnou hudbu, i letos ve volné jízdě. Na krátký program ale máte jako doprovod kapelu Led Zeppelin. Proč?

Je to velmi veselá a moderní skladba, která mi dává sílu. Říkala jsem si, že jestli se vrátím k bruslení, chci na tuto skladbu jezdit. Vím, byl to risk, není to můj styl, ale říkala jsem si, že když to nepůjde, program případně změním. A Vivaldi ve volné jízdě? Je to Ital, miluji tu hudbu, zjistila jsem si vše o chvílích, kdy ji napsal a co jí vyjadřuje. Hrozně mě to baví.

Změnilo se za dva roky v ­krasobruslení něco?

Nedokážu to jednoznačně říct, mění se krasobruslení, měníme se i my. To je také to, co na tomto sportu miluji. Nejde jen o výkon, ale také o vyjádření osobnosti. Nebylo lehké bruslit po Jevgeniji Medveděvové, budoucí vítězce. Ale jsem pyšná, že jsem součástí tak silné skupiny. Také si myslím, že to dává dobrý příklad dětem, že mají jít za svými sny a bojovat za ně.

Co míníte o divácích v Ostravě? Vzpomínáte někdy i ­na rok 2003?

Publikum tu bylo naprosto úžasné, přišlo jich hodně a dělali skvělou atmosféru. Samozřejmě si pamatuji na juniorský šampionát 2003. Tehdy jsem byla v jedné skupině s Japonkami a na trénincích jsme se předháněly, která udělá lépe kombinaci tří trojitých skoků. Pak jsem vybojovala svou první velkou mezinárodní medaili, bronzovou.