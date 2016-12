Naučit se cizí jazyk? Dá se zvládnout sto slov za hodinu

Máte nějakou radu pro věčné začátečníky?

Na počátku by se lidé měli zamyslet, co chtějí umět a kolik času jsou ochotni tomu věnovat. Například že se budete jazyku věnovat dvakrát týdně padesát minut, a to v pondělí a ve středu, je lepší, než si jen říci, že se prostě budete častěji učit.

U slovíček existuje vynikající metoda na učení,tedy metoda klíčového slova, pomocí které je možné se naučit sto slovíček za méně než hodinu. Velmi důležité je též opakování. Pakliže naučené slovíčko nezopakuji do 24 hodin, většinou z paměti zmizí, proto doporučuji alespoň jednou slovíčko zopakovat.

Jak funguje učení podle příběhů?

Technika klíčového slova využívá podobnosti cizích slovíček ke slovům v mateřštině. Například anglicky DLAŇ se řekne PALM. Můžete si představit žebráka, který k vám natahuje dlaň a zní mu najednou vyroste obrovská PALMa. Zní to možná absurdně, ale na takové bizarní příběhy paměť slyší. Důležité je si příběh opravdu živě představit, ideálně na několik vteřin zavřít oči a vše vidět tak, jako by to byla skutečnost. Samozřejmě je třeba si nechat techniku řádně vysvětlit a používat. Pak zvládnete i složitější či abstraktní slovíčka.

Co bývá překážkou při samostudiu cizích jazyků?

Na seminářích mi lidé zpočátku přiznávají, že se nikdy nezamysleli nad tím, jak se vlastně cizí jazyk učit. Nemají žádný systém, slovíčka se učí biflováním a učení je neefektivní. To často vede k tomu, že lidé, kteří nevidí při studiu pokrok, jsou demotivovaní a dříve nebo později s jazykem skončí. A to je velká škoda. Jsem přesvědčen, že ten, kdo má systém a trochu té trpělivosti, tak by měl dosáhnout středně pokročilé úrovně za 6 -12 měsíců. Tím mám na mysli zvládnutí jedné jazykové učebnice pro samouky o 24-30 lekcích.

Trénování paměti se věnujete už několik let. Jaký byl první impulz, že jste se dostal do tohoto oboru?

S paměťovými technikami jsem se poprvé setkal při studiu v Německu. Hledal jsem způsoby, jak si velké množství informací zapamatovat. Fascinovalo mne, že s technikami jde všechno o mnoho lépe a sám jsem díky nim zvládl studium na dvou vysokých školách. Delší dobu jsem také učil jazyky a přišlo mi, že je obrovská škoda, že o paměťových technikám ví tak málo lidí a všichni se při studiu tolik trápí. Proto jsem založil Školu paměti.

Je vidět, že lidé mají o tuto oblast stále větší zájem a opakovaně mi na veřejných kurzech a firemních školeních potvrzují, že je škoda, že paměťové techniky neznali dříve, že by jim to ušetřilo nejen čas, ale především i energii. Já k tomu vždy přidávám, že na paměťové techniky není nikdy pozdě a že se moc těším na okamžik, kdy tyto techniky budeme učit děti již na základních a středních školách a budou nedílnou součástí jejich vzdělávacího procesu.

Říkáte, že člověku stačí 2000 slovíček k tomu, aby se v zahraničí domluvil. Jak jste se k tomuto číslu dostal?

U nás ve Škole paměti jsme přesvědčeni o tom, že aktivní znalost 2000 slovíček je třeba k tomu, aby člověk mohl bez problémů komunikovat v cizím jazyce. Možná bych zdůraznil slovo „aktivní“ znalost, protože řada lidí slovíčka zná pouze pasivně a taková znalost je brzdí v komunikaci. I mezinárodní standardy hovoří o cca 2000 slovíčkách jako o velmi dobrém základu pro znalost jazyka. Je to zhruba i počet slovíček v jedné jazykové knížce. Slovíčka budeme do aplikace dál přidávat, takže 2000 není konečný počet a na své si tak přijdou i pokročilí.

Čím vtáhne lidi do učení aplikace 2000slovicek.cz?

Máme vyzkoušené, že metoda klíčového slova proces učení slovíček několikanásobně zrychlí a lidi baví. Jediné, co nám lidé přiznávají, že jsou líní příběhy vymýšlet a že by se jim líbilo, kdybychom za ně příběhy vymysleli my. Jednoho dne jsme si řekli, že to uděláme a tak se zrodila myšlenka na portál 2000slovicek.cz. Naše paměť lépe slyší na obrazy než na slova. Zkrátka španělské slovíčko PERRO, což je česky PES, si mnohem lépe uložím do paměti, když si představím psa, který má v puse výrazné červené PERO a vrčí.

Jak aplikace pomáhá s opakování a aktivním zapojením?

Opakování je nedílnou součástí učení, je to po znalosti techniky na učení slovíček a systému postupu v rámci jedné jazykové učebnice, třetí nejdůležitější pilíř kvalitního učení. Z tohoto důvodu je opakování jednou z hlavních součástí portálu a podle mě je to jeho velká přidaná hodnota. Portál bude mít v sobě automatické opakování, kdy se naučené slovíčko bude každému uživateli znovu připomínat v předem nastavených periodách, které odpovídají základním principům pro ukládání informací do lidské paměti.

Kdy bude aplikace spuštěna?

Aplikace bude spuštěna koncem ledna 2017. Poté co dokončíme vše k angličtině, bude následovat španělština a později i německý jazyk. Máme velmi ambiciózní plán, aby portál 2000slovicek.cz jednou obsahovat i další jazyky jako francouzštinu, italštinu, ale třeba i orientální jazyky.

Aplikace bude pro Androidy, iOs i Windows systémy?

Začneme webovou aplikací, kterou lze spustit na jakémkoliv zařízení, které má internetový prohlížeč a připojení k internetu. Mobilní aplikace by měla být pro Androidy, iOS i Windows, na této začneme pracovat po skončení kampaně na crowdfundingovém portálu.