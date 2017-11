Návrat po šesti letech? V Brně by mohly závodit superbiky

Nyní vše nasvědčuje tomu, že se druhý nejsledovanější motocyklový šampionát do Brna vrátí. Promotér šampionátu, španělská společnost Dorna, nedávno zveřejnil předběžný kalendář závodů na rok 2018, v němž figuruje i Brno. Pokud se nic nezmění, měl by brněnský automotodrom hostit šampionát WSBK od 8. do 10. června.



„Zatím jsme pouze vyšli vstříc promotérovi, který nás požádal o zarezervování tohoto termínu,“ komentoval aktuální situaci mluvčí okruhu Pavel Boháč.

Podrobnosti ohledně cen vstupenek tak budou k dispozici až po definitivním potvrzení závodního kalendáře, k němuž by mělo dojít v nejbližších týdnech. Dorna se pro Brno rozhodla poté, co z kalendáře vypadl německý okruh Lausitzring, a nejspíš tak půjde o jediný závod WSBK ve střední Evropě v#příští sezoně, což by mohlo přilákat i fanoušky právě z Německa a dalších sousedních států. Ty domácí by rád potěšil brněnský závodník Ondřej Ježek, který letos v#šampionátu debutoval.

„Je skvělé, že se závody superbiků do Brna vrátí. Byla to vždy velká motocyklová událost a šampionát tím získává na atraktivitě i pro české sponzory. Doufám, že si závodní víkend užiju v sedle motocyklu, a ne jen jako divák na tribuně,“ řekl Ježek, jehož nová smlouva pro ročník 2018 byla v době uzávěrky v jednání. V Brně se šampionát těšil vysoké oblibě i v minulosti. Na poslední závodní víkend v roce 2012 zavítalo přes 60 tisíc návštěvníků.

Šampionát WSBK je druhým nejsledovanějším závodním seriálem po MotoGP. Závodí v něm motocykly vycházející ze sériově vyráběných modelů, a to ve čtyřech kategoriích. Fanoušci na něm oproti známějšímu konkurentovi oceňují především větší otevřenost. Mohou se zde totiž mnohem snáz setkat se samotnými jezdci, dostat se do závodního padoku nebo si užít zajímavé doprovodné akce.