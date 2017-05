Návrh rezidentního parkování budí v Brně rozpaky

Od podzimu spustí brněnská radnice v centru města systém rezidentního parkování. Po zveřejnění prvních podrobností zaplavila nejen sociální sítě vlna rozhořčených reakcí. Místní za roční parkovací kartu zaplatí 900 korun. Pokud by chtěli kartu ještě pro další auto, zaplatí už devět tisíc.

Vyznejte se v pojmech: ● Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na parkování v režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Rezidentní karta platí ve vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“. ● Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“. ● Návštěvník – každý, kdo nemá v dané oblasti a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Stejnou částku zaplatí ti, kteří v Brně podnikají. Pokud by chtěli přihlásit další auto, vyjde je to na 18 tisíc korun. Kdo v daném místě nemá trvalé bydliště ani místo svého podnikání, spadá do kategorie „návštěvník“. V centru města takový řidič zaplatí 30 korun za první hodinu parkování, za každou další pak 60 korun.

Na podzim se počítá se spuštěním systému v první pilotní oblasti – úzkém centru města ohraničeném ulicemi Benešova, Nádražní, Divadelní, Rooseveltova, Moravské náměstí, Joštova a Husova. Výběr parkovného a kontrola dodržování pravidel zde bude probíhat za pomoci dohledových kamer, parkovacích automatů a mobilní aplikace pro rezidenty a abonenty.

„Chceme, aby celý systém fungoval dobře a bez chyb, aby byl uživatelsky co nejjednodušší a zároveň vycházel vstříc různým potřebám občanů. Proto jsme harmonogram zavádění této novinky oproti původnímu plánu rozvolnili. Nejprve začnou nová pravidla fungovat v pilotní oblasti – v nejužším centru města, kde otestujeme režimy pro všechny typy řidičů a vyladíme případné nedostatky, které ukáže běžný provoz. Zavedení rezidentního parkování v dalších oblastech Brna-střed a dalších městských částech připravíme tak, aby bylo možné systém spustit po komunálních volbách v roce 2018,“ plánuje náměstek primátora města Brna pro dopravu Matěj Hollan.

Jako rezident můžete auto parkovat i v pásmech sousedících s místem vašeho trvalého bydliště. „Každý rezident, i ten, který nevlastní auto, si bude moci předplatit určitý počet hodin za velmi vstřícnou cenu. Konkrétní ceník je ještě v jednání, ale my nyní navrhujeme 30 hodin za 210 korun,“ říká Hollan například k otázce na návštěvy příbuzných. O kolik se v reálu zvýší šance na rychlé zaparkování, zatím nedokázal nikdo přesně říct. Mnozí lidé tak považují devítisetkorunový poplatek za pouhé výpalné do brněnského rozpočtu. Nadšení nejsou ani ti, co mají v rodině víc než jedno auto. „Takže přepíšu auto na manželku, zaplatíme 1800 korun a parkovat budeme jako doteď. Pecka, to jsem vždycky chtěl,“ hodnotí novinky ironicky Tomáš Čejka.

Kdo bydlí v Brně jen v nájmu, nemá nárok na parkování rezidentní ani abonentní a měl by platit za každou hodinu jako návštěvník. „Pokud někde člověk bydlí, nerozumím tomu, proč by si tam trvalé bydliště neměl zřídit, když tam bude chtít parkovat svým autem,“ komentuje to Hollan. Magistrát nyní návrh prodiskutuje s radnicemi městských částí. Finální podobu ceníku plánuje město projednat v srpnu. Cenu za parkování si můžete spočítat na webu parkovanivbrne.info, kde spolek Brno autem spustil on-line kalkulačku.