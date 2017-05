Nejen fotbalový boss Pelta, ale i pražský politik Březina skončil v poutech

Kdo je kdo O Karla Březinu, velkého zákulisního hráče pražské politiky a kdysi nejmladšího ministra Zemanovy vlády, se policie nezajímá poprvé. V říjnu 2014 byl pravomocně odsouzen za neoprávněné pobírání odměn za práci v dozorčí radě pražského dopravního podniku v letech 2007 až 2011. Březina byl v roce 2014 potřetí zvolen do pražského zastupitelstva je předsedou zastupitelského klubu a členem několika výborů. Město zastupuje i v dozorčí radě firmy Pražská plynárenská Distribuce. Březina působí na MŠMT jako externí poradce ministryně Valachové. Loni v srpnu tam vystřídal jiného vlivného pražského sociálního demokrata Petra Hulínského. Miroslav Pelta je bývalý český fotbalový brankář, aktuálně působí jako fotbalový funkcionář, podnikatel, politik a od roku 2011 jako předseda Fotbalové asociace České republiky. Aktivně se zapojuje také do politiky, od roku 1994 působí jako zastupitel města Jablonec nad Nisou, do roku 2012 zastával i funkci radního. Pelta investoval do nemovitostí. V roce 2010 mu patřilo šest domů a dvě haly. Má také podíl ve společnosti Prosečská investiční.