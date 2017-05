Nejhorší je, když se zasekne rozvoj a z oblasti je skanzen

Jste necelý měsíc starostou, už jste se s úřadem stihl pořádně seznámit?

Díky tomu, že jsem působil před zvolením do funkce starosty v pozici radního, znám úřad i jeho zaměstnance velmi dobře. Nemusel jsem se seznamovat s aktuálními projekty, neboť ty se projednávají na radě a zastupitelstvu, a tudíž aklimatizace proběhla ihned. Cílem bylo, aby byl chod úřadu změnou zasažen co nejméně. To se doufám povedlo.



Proč musel odejít váš předchůdce, proč ztratil důvěru vlastní strany?

Samozřejmě chápu, že politika je věc veřejná a my se snažíme být co nejvíce otevření veřejnosti, ale poprosil bych v této interní věci o shovívavost. Nemám zapotřebí házet špínu na mého předchůdce, jak je tomu při změnách zvykem. Radek Klíma zde odvedl kus práce, za což mu patří díky. Zastupitelský klub i ve výhledu na příští komunální volby se rozhodl pro změnu, což není v politice i na nejvyšších úrovních neobvyklá věc. Nic jiného, žádná osobní msta někoho nebo tak, za tím není.



Plánujete nějaké zásadní změny? V čem navážete na svého předchůdce?

Žádné razantní změny neplánuji, jak jsem řekl již dříve, mým plánem je aby zaměstnanci i úředníci byli změnou na postu starosty zasaženi co nejméně. Mezi mé priority patří dotáhnout rozdělané projekty do konce a zintenzivnit komunikaci se zaměstnanci úřadu. Na mého předchůdce bych rád navázal například v rozvoji Smíchovské náplavky, která je velmi populární, nicméně stále nedosahuje svého potenciálu.



Do voleb zbývá rok a půl, na co se chcete zaměřit? Co jsou vaše priority?

Určitě chci pokračovat v rozvoji městské části. Prioritou bude výstavba nových bytů, podpora podniků, co dávají práci lidem, zvelebování veřejných prostranství, oprava důležitých dopravních cest a posilování MHD. Městská část, jestli chce být atraktivní pro obyvatele, investory i turisty, musí neustále růst, obnovovat, navrhovat. Nejhorší je, když se rozvoj zasekne a udělá se z určité oblasti skanzen.



Byl jste jedním z pražských radních TOP 09 spojených s poslední kauzou Opencard, už pro vás soud skončil se zprošťujícím rozsudkem, nebo se soudíte dál?

Ano, byl jsem zproštěn viny, nicméně stále nám ještě nebylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Čekáme tedy na jeho doručení a poté se rozhodneme, jak budeme dále postupovat.