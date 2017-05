Nejnáročnější je běžící pás, říká kondiční trenér Čvančara

Co přinášejí výsledky předsezonních fyzických testů pro nastavení tréninku či přípravy?

Náš A-tým provádí před zahájením přípravy na nový soutěžní ročník zátěžový aerobní test na běžícím koberci v externí laboratoři v útrobách stadionu Eden ve spolupráci s FTK Univerzity Palackého v Olomouci.

Výsledky zjišťují funkční změny organismu, tedy maximální hodnoty, které byly vyvolány vytrvalostním zatížením. Na jejich základě se individuálně sleduje, konkrétně pomocí GPS systému, zatížení jednotlivých hráčů během tréninkového procesu. To má za cíl maximálně využít fyzický potenciál hráče.

Co všechno se z výsledků dá vyčíst a porovnáváte třeba i zprávy z minulých let?

Sleduje se převážně srdeční frekvence, klidová, průměrná a maximální, pak spotřeba kyslíku na hranici VO2max, spotřeba kyslíku vzhledem k tělesné hmotnosti, hodnoty laktátu a maximální plicní ventilace. Vždy se výsledky porovnávají s předchozím měřením, a to zvlášť pro letní a zimní období.

Jak testy probíhají a jaké jsou pro hráče nejméně populární?

Testovanému hráči se provede tělesná antropometrie, tedy měření, popis a rozbor tělesných znaků charakterizující růst a stavbu těla. Následuje zjištění aktuální klidové srdeční frekvence. Poté hráč vykoná sérii maximálních vertikálních výskoků, abychom znali silové předpoklady dolních končetin. posledním testem je zátěžový aerobní test na běžícím koberci, který je také nejnáročnější pro testovaného hráče, a tedy i nejméně populární.

Máte nějakou dobrou historku z testů, že se stalo něco neobvyklého?

Jeden hráč dělal zrovna zátěžový aerobní test a omylem si vytrhl hadičky. Tím pádem byly výsledky neplatné. Jenže on už nebyl schopen test opakovat.