Někdy bádám s tužkou v ruce, říká matematička Patáková

Jde nějak laicky popsat, o čem vaše práce je?

Zkusím to. Máme-li konečně mnoho kruhů v rovině a žádný bod roviny není obsažen ve všech kruzích zároveň, tak z těchto kruhů umíme vždy vybrat tři, které mají prázdný průnik. Toto tvrzení platí nejen pro kruhy, ale i pro čtverce, mnohoúhelníky, zkrátka pro množiny, kterým říkáme konvexní. Naše práce rozšiřuje toto tvrzení na libovolné množiny a to nejen v rovině, ale i ve vyšších dimenzích. Číslo tři jsme samozřejmě museli nahradit jiným, které závisí na dimenzi a na tom, jak moc divoce se zadané množiny a jejich průniky chovají. Náš výsledek zastřešuje mnohá dřívější slabší tvrzení a vede k zlepšení analýzy některých algoritmů.



Proč jste se začala věnovat zrovna tomuto tématu?

To tak nějak přišlo samo. Mého školitele profesora Matouška tento typ problémů zajímal, sám už dříve poskytl některé postačující podmínky. Přišlo mu ale, že odpověď dostatečně nevystihuje podstatu problému. Přirozeně se tedy ptal, zda existují obecnější podmínky. Tou dobou jsem měla malý studentský grant, do kterého se tento projekt skvěle tematicky hodil, tak jsme na něm začali s ostatními členy kolektivu pracovat. Tady se hodí připomenout, že práce vznikla ve spolupráci s Xavierem Goaocem, Pavlem Patákem, Martinem Tancerem a Uli Wagnerem.



Co je běžnou náplní vašich pracovních dní?

Rok jsem byla na postdoktorské stáži v Jeruzalémě, teď jsem v Rakousku. Vědecká práce sestává z několika částí, tou důležitou je samostatné bádání, to tak sedím s tužkou, papírem a čmárám si do bloku. (smích) Zkouším aplikovat nové myšlenky, metody a postupy na aktuální problém. U počítače pak hledám, co je známo, sepisuju nové poznatky, chystám prezentace. Typicky mám rozpracovaných více projektů zároveň. Velmi přínosné jsou různé semináře a konzultace s kolegy, kdy člověk snadno stráví před tabulí několik hodin, ani neví jak. Další důležitou složkou práce je sledovat aktuální dění v oboru a vzdělávat se i mimo oblast aktuálního výzkumu, což je dlouhodobý proces. Pod názvem služba komunitě se skrývá psaní recenzí a hodnocení článků. Nejméně zábavnou, ovšem velmi důležitou částí bývá psaní různých grantových žádostí, výročních zpráv a ročních reportů. V neposlední řadě vědecká práce zahrnuje cestování, ať už na konference, nebo na rozvoj vědecké spolupráce. Přece jen se mnohem lépe spolupracuje a přemýšlí při osobní interakci než po e-mailech.



3x prestižní ocenění Bolzanova cena Univerzity Karlovy je prestižní cena udělovaná studentům za mimořádně objevné práce.



Ve 23. ročníku byly vybrány tři práce. Rozhovor se Zuzanou Ptáčkovou z farmauceutické fakulty vyšel včera a třetí rozhovor s egyptoložkou Veronikou Dulíkovou najdete zítra v magazínu Metro.



Měla jste od dětství matematiku v lásce?

Do školy jsem ráda chodila odmalička, bavilo mne všechno, tedy i matematika. U nás doma se nehrálo na to, co je typické a co ne, tak mě vlastně ani nenapadlo, že by mě matematika mohla nebavit.



Co je podle vás důvodem, že u žáků není oblíbená?

Toť otázka. V matematice je důležité pochopit základy, z nich se pak odvíjí další věci. Když nechápete rozdíl mezi kladným a záporným číslem, těžko můžete řešit rovnice. Stejně tak když nerozumíte zlomkům, hůř chápete procenta. Některé nedostatky vyplynou na povrch později, klidně až za několik let, a to se pak hodně špatně dohání. Když si člověk nepamatuje rozdělení čtvrtohor, klidně může sledovat výklad o francouzské revoluci. Pokud nerozumíte mocninám, těžko pochopíte logaritmy, byť se učitel snaží sebevíc. Ke zlepšení může vést uvědomění si, že v matematice hraje velkou roli návaznost a že učivo prvního stupně je opravdu základ, bez kterého to dál nejde, stejně jako to dál nejde bez čtení a psaní.