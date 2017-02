Nespravedlnost! Gymnáziím vadí, že si maturity zkusí první

Odklad. „Je to nespravedlivé“ Gymnázia trvají na tom, aby povinná maturita z matematiky začala na všech typech škol najednou. Roční odstup pro spuštění této zkoušky na odborných školách považují za nepřijatelný.



„Pokud má být maturitní zkouška nutným předpokladem pro přijetí na jakoukoli vysokou školu, musí mít všichni středoškoláci maturitní zkoušku stejnou. Jinak je to nespravedlivé,“ říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.



Předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček řekl, že by společný start povinné maturity z matematiky podpořil, pokud by byl až v roce 2022. „Některé obory, které jsou v tom zahrnuty, nyní nemají dostatečnou hodinovou dotaci. Musí se na to připravit,“ uvedl.