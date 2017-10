Nevidomí bez EET? Maséři či ladiči pian čekají na výjimku

V Česku je až dva tisíce nevidomých osob podnikajících na živnostenský list. Patří do skupiny podnikatelů, která bude muset od prvního března zavést elektronickou evidenci tržeb.

EET. Podnikatelé vydali miliardy účtenek Elektronickou evidenci tržeb spustilo ministerstvo za šéfování Andreje Babiše, byla zavedena 1. prosince 2016.



V první fázi byla povinná jen pro restaurace a ubytovací zařízení, od letošního března také pro velkoobchod a maloobchod.



V současnosti se evidence týká přibližně 157 tisíc podnikatelských subjektů. Od prosince 2016 vydaly pokladny bezmála tři miliardy účtenek. Denně podnikatelé vytisknou kolem 15 milionů paragonů.



Pro lepší a snadnější kontrolu ministerstvo financí nově spustilo takzvanou účtenkovou loterii. První losování účtenek proběhne 15. listopadu. Ministerstvo financí plánuje v prvním roce loterie vyplatit výhry za 64,8 milionu korun.



Nevidomí podnikatelé ale mají získat výjimku – do EET by nemuseli vstupovat. Jenže vláda, která jim to měla včera posvětit, se k bodu nedostala, zdrželo ji jednání o lithiu. Příští jednání vlády se uskuteční až po volbách. Hrozí snad situace, že podnikatelé se špatným zrakem budou za pár měsíců bez práce?



„To si nemyslím,“ uvedl pro deník Metro Rudolf Volejník, viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. „Všechno je dobře předjednané, určitě bych to nedramatizoval.“ S ministerstvem financí komunikovaly organizace nevidomých už od ledna.



„Věděli jsme, že sloučit novou zákonnou povinnost se závažným zrakovým handicapem nebude snadné. Podařilo se ale najít vhodný kompromis,“ připomíná Volejník. Nevidomí živnostníci by mohli od března, respektive od července příštího roku (podle druhu podnikání) i nadále přijímat platby tradičním způsobem. A to až do doby, než se na trhu objeví pokladny umožňující elektronické účtování i lidem bez zraku. Pokud se vůbec objeví.

Protože to by mohl být problém. Výjimku z EET zařadilo ministerstvo financí hlavně proto, že na českém trhu není žádná speciálně přizpůsobená registrační pokladna, kterou by ve složitém systému EET mohli nevidomí obsluhovat. Deník Metro zjistil, že firmy, které se výrobou registračních pokladen zabývají, nemají o takové kasy zájem. Potvrdili nám to také prodejci pokladních systémů, které jsme oslovili.

„Už jsme několik dotazů ze strany nevidomých měli,“ řekl deníku Metro například Luboš Brückler z obchodu EET–pokladny. „Protože je v nabídce nemáme, ptali jsme se výrobců, jestli je vyrábějí nebo vyrábět budou. Odmítli nás s tím, že je to příliš malá zakázka, muselo by se jednat o desetitisíce kusů.“

Michal Žurovec z tiskového oddělení ministerstva financí potvrdil, že výjimka, kterou resort připravil, se skutečně opírá o fakt, že výrobci nemají EET pokladny pro nevidomé ve svém výrobním programu. Vláda podle něho včera odložila bod jen z časových důvodů.

Výjimka pro podnikající lidi s handicapem skončí, až pokud se na trhu objeví řešení pokladních systémů, které budou přizpůsobeny pro práci těžce zrakově postižených podnikatelů.

Koho se má vyřazení z EET týkat? Nejčastěji masérů, ale také čalouníků, košíkářů, výrobců keramiky, hudebníků, ladičů pian nebo učitelů hudby, případně nevidomých učitelů cizích jazyků. Platit by mělo u osob, kterým byl přiznán nárok nebo již drží průkaz ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby.