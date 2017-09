Nezakopněte! Pražské chodníky jsou plné nástrah

Které chodníky se vylepší Technický stav chodníků má na starosti jejich vlastník, tedy hlavní město Praha. O jejich opravy se průběžně stará Technická správa komunikací.



Hlavní město plánuje v rámci oprav komunikací a chodníků utratit téměř půl miliardy korun. Rekonstruovat se má na 191 místech po celé metropoli. Větší část oprav proběhne podle plánu v letošním roce, práce budou postupně pokračovat i v roce 2018 tak, aby do června příštího roku bylo vše hotovo.



Seznam míst, která je třeba opravit, připravila Technická správa komunikací, jež do něj zapracovala také připomínky obyvatel a městských částí.



V Praze 1 se bude opravovat třeba na Národní třídě, kde se nachází zmíněný zbytek stánku, v Praze 2 opraví za 6,4 milionu na Jiráskově mostě vozovku. V Praze 3 se dočkají nové podoby chodníky v Koněvově nebo v ulici Pod Krejcárkem.



V Praze 4 dojde k opravám v Choceradské nebo Na Květnici, kde vymění více než tisícovku metrů čtverečných jejího povrchu, v Praze 5 budou dělníci opravovat Zborovskou či křižovatku Nádražní a Strakonické. V Praze 6 je v plánu zvelebování ulice U Ladronky či Štefkovy.



V Praze 7 dojde k opravě Veletržní a Keramické ulice, v Praze 8 se za čtyři miliony změní Křivenická ulice. Mezi dalšími jsou ulice Za Poříčskou branou v Praze 8, Průmyslová a Kolbenova na devítce nebo Starodubecká v Praze 10.



Poničené chodníky, nebezpečné přechody či vyvrácené dopravní značky vnímají nejlépe právě chodci, kteří na tyto neduhy již čtyři roky upozorňují na portálu Chodci sobě.



Trápí vás něco ve vašem okolí? Neopravený chodník, nepořádek či chybějící koš? O všem, co se v Praze děje, víte nejlíp vy. Pošlete zprávu e-mailem na dopisy@metro.cz. Svěřte se nám, redaktoři Metra také pomáhají řešit problémy.