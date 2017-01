Nezdravé ceny za parkování trápí návštěvníky pražských nemocnic

Vybrané ceny parkování ● Osoby se zdravotním postižením mají vjezd k nemocnicím zdarma. Nejdražší je Motol.

● Nemocnice Na Bulovce: od 6 do 18 hodin první půlhodina zdarma, další pak 30 Kč. Každá další hodina za 50 Kč. ● Fakultní nemocnice v Motole: od 6 do 16 hodin je hodina zdarma, pak 30 korun za každých 30 minut. ● Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: od 8 do 15 hodin za 30 minut nic, do 60 minut pak 40 korun. Dalších započatých 30 minut 30 Kč. ● Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: 30 minut zdarma. Pak 40 korun za každých započatých 30 minut. ● Thomayerova nemocnice: 30 minut v areálu je zdarma, poté 40 korun za každých započatých 30 minut.