Noc divadel nabídne přes 500 událostí

Motto letošního ročníku Noci divadel je Forever Young, a proto se vybrané části programu zaměří na náctileté diváky. Vstup na akci je zdarma či za symbolické vstupné.

„Svou návštěvností se česká Noc divadel během pěti let stala největší evropskou akcí v rámci projektu European Theatre Night. I diváci, kteří pravidelně do divadel nechodí, si akci oblíbili a věřím, že divadlům pomáhá přilákat nové publikum. Tematicky jsme se zaměřili na mladší diváky, kteří si svou cestu k divadlu ještě hledají,“ vysvětluje za organizátory Pavla Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU). Program letošního divadelního svátku je opět plný událostí, které se jindy v průběhu divadelní sezony nekonají. Netradiční zážitky přinese přes 500 akcí, jako jsou představení, workshopy, prohlídky divadelních zákulisí či diskuse s herci, scénografy a režiséry.

Východočeské divadlo Pardubice si pro návštěvníky připravilo program Divadlo naruby, kde se hercem může stát každý. Jihočeské divadlo má na programu prohlídku zákulisí, kterou povedou členové činoherního souboru, třinecké Kulturní centrum Trisia nabídne pro odvážné únikovou hru. Jeviště Stavovského divadlo rozsvítí velkolepá světelná show a v Národním divadle se budou dražit divadelní kostýmy. Ostravské Divadlo Petra Bezruče uvádí již tradiční Noční audience u Bezručů, letos s hercem Norbertem Lichým.

Pražské Studio Ypsilon chystá fotokoutek s Jiřím Lábusem a v divadle ABC se bude v retro stylu cestovat časem do 60. let. Vlastní program připravil také IDU ve svém sídle v Celetné ulici, kde bude od 12 do 21 hodin otevřené infocentrum akce. U některých události je nutná rezervace.

Kompletní programy jsou k dispozici na www.nocdivadel.cz.