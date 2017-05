Nová brána, za ní bída, tak bude vypadat Výstaviště Holešovice

Holešovické Výstaviště už dlouhá léta není místem, které by lákalo Pražany ke strávení víkendového dne.



Podle primátorky Adriany Krnáčové přichází Výstaviště s řadou novinek, které to mají změnit. Návštěvníci areálu se mohou těšit na novou vstupní bránu, nové logo a také obohacení kulturního programu. Už za týden totiž na Výstavišti zahájí promítání největší a nejmodernější letní kino v metropoli. „Jsem ráda, že se nám daří naplňovat vizi, kterou jsme si stanovili – postupně Výstaviště proměňovat v místo, které je otevřené lidem a kam si Pražané rádi najdou cestu,“ řekla Krnáčová.

Zcela opačného názoru je opozice. Podle předsedy zastupitelského klubu TOP 09 a bývalého radního pro výstavnictví Václava Novotného je situace na Výstavišti naprosto tristní a současná pražská koalice selhala, když téměř dva a?půl roku nechala areál chátrat. To, že se nyní na poslední chvíli snaží realizovat projekty, jako je řešení vstupní brány či letní kino, je podle Novotného projevem zoufalství.

„Nám se podařilo odblokovat situaci, aby mohla začít komplexní rekonstrukce poškozených budov, připravili jsme také koncepci rozvoje, kterou schválilo zastupitelstvo. Byla ukončena smlouva s Inchebou, vyřešeny vztahy s pojišťovnou,“ vypočítává Novotný.

Naopak současné vedení města podle něj neudělalo nic a nyní se na poslední chvíli snaží ukázat, že Výstaviště znovu ožívá. „Je nutné přistoupit ke komplexní rekonstrukci, která je nezbytná. Kosmetické úpravy jsou to poslední, co Výstaviště potřebuje. To, že primátorka prezentuje projekty, které nejsou ani z poloviny realizovatelné, jako je plánovaný biotop či prostor pro grilování, je aktem zoufalství, aby nebylo vidět, jak celý areál dál chátrá,“ tvrdí Novotný.