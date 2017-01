Nová podoba Charty 77 může vzniknout i dnes, říká Jan Ruml

Charta 77 Důležitý dokument kritizoval „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv.



Vznik Charty inicioval soudní proces s hudebníky kapely The Plastic People of the Universe v roce 1976.



V reakci na vydání Charty brzy spustili komunisté podpisovou akci označovanou mezi lidmi jako Anticharta.



Známou se stala akce v Národní divadle, kde ji museli podepsat známí umělci. Někteří „antichartisté“ ale později řekli, že netušili, co podepisují, a následně svůj podpis odvolali.



Myslíte, že jsou myšlenky Charty 77 ještě dnes aktuální?

Myslím si, že myšlenky Charty 77 jsou stále aktuální, zvláště nyní v tak komplikovaném světě. Vždyť v ní šlo o univerzální hodnoty, které si Charta 77 vzala pod svou ochranu a s nimiž také vstoupila do období převratu. Mladá generace o Chartě 77, myslím si, ví. O jejím étosu a o snaze vrátit čas, a tím i dějiny do naší mrtvolné země. Jsem si vědom nových témat a jiného způsobu komunikace. Kdyby bylo nejhůře, kdybychom ztráceli svou svobodu a demokracii, svou lidskou důstojnost, jsem přesvědčen o tom, že mladá generace by stejně jako my vstoupila do občanské neposlušnosti. Jinými slovy, jinými texty nebo po svém na sociálních sítích a­hledala by prostředky k tomu, aby se za sebe nemusela stydět.



Je podle vás v Česku nějaká křivda, která by si zasloužila, aby proti ní vzniklo něco podobného jako Charta?

Křivd je v české společnosti mnoho. Nemyslím si však, že je nutné k jejich řešení zřizovat něco, jako byl Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Naše společnost zná prostředky k tomu, aby proti nim vystupovala. Různá občanská sdružení, internetový tisk, spojování se společně k dobré věci. Myslím si, že toto bylo také v základech Charty 77. A k tomu nelze být netečný a lhostejný.



Právě v těchto dnech si připomínáme 40 let od založení Charty. Zavzpomínejte, jak se k nám poprvé dostala a jak jste dokument vnímal...

Určitě jsem ji získal od rodičů, kteří patřili mezi první signatáře. Dokument jsem vnímal jako převratný. Tím, že se člověk mohl veřejně k němu přihlásit, najednou byl svobodnější než kdy dřív.



Proč jste ho podepsal? Váhal jste?

Podepsal jsem bez váhání, a když jsem rozepisoval ten text v deseti kopiích a potom v dalších deseti kopiích, tak jsem si uvědomil, že již nic nebude jako dosud. Chartu 77 jsem považoval od počátku za vznik politické opozice a vzdor vůči komunistickému režimu.



Co následovalo potom?

Nastaly represe. Byli jsme celá rodina pod kontrolou Státní bezpečnosti, vzali nám telefon, řidičské průkazy, dělali u nás často domovní prohlídky, byli jsme zadržováni na 24 či 48 hodin a podobně. V roce 1980 jsme byli s otcem asi rok ve vyšetřovací vazbě za podvracení republiky.



Čekali jste, že Charta bude takto zlomový dokument?

Chartu tím, jak fungovala, bylo těžké zničit, i když se režim o to pokoušel. Měla v sobě zabudovaný silný etický princip, že stojí za to dělat správné věci, i když to nevede k úspěchu: pro ně samé a ze zásady.