Město rozhodne o Holešovičkách. Jednou z možností je zahloubení rušné ulice

„Potřebujeme znát přesné odůvodnění rozsudku, protože podle prvních informací obsahuje řadu dopravních aspektů, které budou do budoucna klíčové i pro další lokality,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Soud vyhověl místním a­ nařídil do roka snížit hluk a ­emise z automobilové dopravy v ulici V­ Holešovičkách. Na podrobnosti čeká i­ radnice. „S rozhodnutím soudu jsem se zatím podrobně neseznámil ani s případným odvoláním města proti němu,“ uvedl starosta Prahy ­8 Roman Petrus.



Praze hrozí pokuty

Pokud Praha dopravu nezklidní, hrozí jí pokuty. Protože verdikt není pravomocný, roční lhůta k nápravě ještě nezačala. Na Holešovičky navazuje tunel Blanka a po jeho zprovoznění se tu počet aut zvedl v průměru asi o 16 tisíc aut denně.

Praha už v minulosti přistoupila k některým opatřením, jež měla situaci v Holešovičkách zlepšit. Na vozovku byl položen takzvaný tichý asfalt, který snižuje hluk projíždějících aut. Rovněž byla vyměněna okna domů a připravují se i větší změny. „Náš návrh je zahloubení současné ulice V Holešovičkách. Auta by se dále mohly pohybovat v lokalitě, ale byla by pod zemí,“ dodal Petrus. V budoucnu by tu mělo navázat i další pokračování Městského okruhu.